Nova methodo Developed ad Imperium Electron influere in Quantum Materials

Investigatores e Civitate Penne methodum electricam elaboraverunt ad moderandum directionem electronici influentis in quantum materiae, potentia ducens ad progressiones in machinis electronicis et quantis computatris. Methodus demonstrata est in materiis quae quantum anomaloum Hall (QAH) exhibent effectum, ubi fluxus electrons in margine materiae industriam non amittit. Hic effectus occurrit in materiis insulatoribus notis QAH, quae insulatores topologici sunt, qui solum in marginibus suis currentem agunt. Inquisitores invenerunt pulsum currentem in QAH insulator applicare posse directionem electronici fluxus mutare. Haec facultas ad electronicum fluere regendi pendet in informationibus optimizing translationis ac repositionis in quantum technologiae.

Prior methodus mutandi directionem electronico fluere nitebatur externo magnete, faciens eam impractical pro parvis machinis sicut smartphones. Novus methodus electrica commodiorem et efficaciorem solutionem praebet. Investigatores optimized the QAH insulator augendo densitatem currentis applicati, inde in altissima densitate currente, quae directionem magneticam mutaverat et directionem electronici onerariae. Haec mutatio magnetica ad electronic imperium in quantis materiis similis est mutationi quae in repositione memoriae tradito facta est, ubi magnetes methodis electronicis in recentioribus technologiis substituti sunt.

Manipulus investigationis etiam theoricam methodorum suarum interpretationem praebuit. Currently feruntur intermissa electrons in itinere suo et demonstrantes effectum QAH in superioribus temperaturis. Finis diu terminus est effectum QAH replicare temperaturis magis technicis pertinentibus. Investigatio ab Exercitu Research Officio, Air Force Officio Scientiarum Investigationis et Nationali Fundatione fundebatur, addito auxilio ex Materiis Research Scientiarum et Engineering Centrum pro Nanoscale Scientia apud Penn rempublicam et Gordon et Betty Moore scriptor EPiQS Initiativus .

Source: Penn State University

definitiones:

– Quantum anomalous Hallus (QAH) effectus: Phaenomenon in quo fluxus electronicorum in margine materiae industriam non amittit.

- QAH insulatores: Materiae quae effectum QAH exhibent, quae sunt species topologicae insulatoris quae in marginibus tantum current.

- Topological insulator: Materia quae insulator est in interiori suo, sed electricitatem in superficie vel marginibus ducere potest ob singularem electronicam structuram.

sources:

- University State Penn (No URL provided)