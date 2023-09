Momentum Fall Praeventionis et Educationis in Wallia

In Wallia praeventionis casus maior focus in inceptis sanitatis publicae fit. Auxilio Nationalis Falls Ne Taskforce Wallia, institutiones sicut Aetas Cymru laborant ad conscientiam et educandam tam infantes quam adultos ad cognoscendum et prohibendum periculum descensionis.

Ad LXXX annos Euronwydd Godwinus, casus descendit scalae in pulmone puncturato, clots cerebrum, multa ossa fracta. Post mensem in coma peractum, independentiam suam recuperare auxilio Curae et Reparationis decrevit, qui eam necessariis Gadgetibus ministravit, ut eam in vita sua adiuvaret.

Secundum Dr. Inger Singh, plumbum clinicum nationale pro lapsibus et fragilitatibus, sunt plus quam 4,000 fracturae coxae et 20,000 fracturae cuiuslibet ossis in Wallia. Hae iniuriae non solum significantem momentum in singulos habent, sed etiam onus in officia sanitatis collocant. Attamen, munerum officiorum fracturae inductione, periculum fracturae subsequentium per 35-40% reduci potest.

Una provocatio in ruina praeventionis superat stigma coniungitur cum casum admittens. Ad hanc quaestionem compellare, Aetas Cymru cum scholis trans Walliam laborat ut filios de periculis casus educandi educet et quomodo casus domi impedire possunt. Pueri per interactivas telas et exercitationes quasi discrimina identificandi in familia typica discunt artes pretiosas ut se suosque suos incolumes servent.

Praeventionis casus in Wallia continuus conatus est, sed in annis proximis progressus est. Propositum est curare ut omnes partes Walliae accessum habeant ad officia fracturae relationis et interventus ad minuendum verisimilitudinem fracturae futurae.

Fontes: BBC Wales