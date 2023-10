Scientistae inquisitionem fecerunt quae in Leak in nucleo Telluris innuere possunt. Princeps gradus helii-3 (³He), rara isotope, inventa est lava in Baffin Island in Arctic Archipelago in 62-million annos nata. Haec inventio impugnat opinionem Telluris nucleum, ingentem pilam ferream in centro planetae fusilem, encapsulam esse et solitariam.

Typice, In saxis invenit originem materialem a sole emittendam in primis vitae planetariae gradibus. Cum Terra non multum producit - et quid parum effugit in spatio ob radiorum solaris, insolens est invenire altas gradus huius isotopae in saxis hodie. Plerique scopuli divites ad Telluris pallium reducuntur.

Gradus in Baffin Insulis invenit saxa olivinorum longe excedunt ea quae docti fieri posse crediderunt. Mantellum Telluris, quod lavam assidue emittit et partes crustae absorbet, aliquas naturaliter conservatas primitus amittit. Si tamen quantitas He in petris modum excedit, ex alio fonte innuit belium oriri.

Haec inventio investigatores ducit ad considerandam facultatem belli oriundam e nucleo Telluris. Hoc priorem intellectum impugnat quod nucleus et stratis planetae, incluso pallio et crusta, chemica stabilia sunt et materiam inter eas non transferunt. Si haec inventio vera est, suggerit planetae nostri profunditatem interiorem esse dynamicam quam antea cogitationem, elementis mobilibus inter nucleum metallicum et partes lapidosas Terrae.

Ulteriores investigationes nunc in promptu sunt, si elementa praeter helium etiam e nucleo Telluris evadunt et quomodo et quando haec elementa in partes petrosa planetae migrant. Haec studiorum fundatio lucem infert implicatam et dynamicam naturae nostrae planetae ac facultatem habet ad cognoscendum intellectum internorum eius processuum.

