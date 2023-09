Recens studium quoddam fundamenti detexit inventionem de Hemisphaerio Terrae Australi: stratum tenue sed densum antiquae pavimenti oceani circa nucleum involvens. Hoc pluma ante ignotam circiter 2,900 chiliometrorum (1,800 milium) sub superficie existit, in nucleo pallii (CMB). Geologi diu investigationibus seismicis nitebantur ut pervestigationes in interiorem nostrae telluris structuram perciperent, et haec nova investigatio demonstravit multiplicitatem interioris Telluris longe maiorem esse quam antea credidit.

Studium, geologist Samantha Hansen ab Universitate Alabama et eius collegis deductum, involvit seismicos fluctus terrae motu in hemisphaerio meridionali ad probandum ULVZ (plasmae velocitatis ultralow) structuram per CMB. Investigatores investigatores motum et commercium horum seismicorum fluctuum enucleando compositionem materiae sub superficie Telluris describi poterant. ULVZs, ubi soni undae tardius iter faciunt, crusta oceanica plus quam decies centena millia annorum obruta esse creduntur.

Simulationes in tablino propositae proponunt quod convectioni cursus antiquas aream oceani ad suum locum praesentem transtulisse possunt, licet non in superficie zonae subductionis prope cognitae sint. Dum aliae explicationes non omnino excluduntur, hypothesis area Oceani probabilissima videtur esse explicatio pro ULVZs hoc tempore. Investigatores etiam suadeant antiquam crustam oceani totum nucleum involvere, quamquam eius tenuitas difficilem ad confirmandum reddit.

Effectus huius inventionis significant varios studiorum campos. Intellectus ambages Terrae compositionis pendet ad phaenomena investiganda sicut eruptiones vulcanicae et fluctuationes in campo magnetico planetae, qui nos protegit a radiorum solis in spatio. Praeterea, detectio quomodo calor e nucleo evaserit in pallium, pretiosas perceptiones praebet in altiore processu Telluris.

Haec alta propositio tabula geographica occultae geologiae Telluris ostendit intimas nexus inter vadum et profundas Telluris structuras ac lucem infundit implicatas machinas nostram planetam mittentes. Ut seismica contemplatio in futurum perseveret, plura singularia et plenius intellectum interioris Telluris revelabuntur.

