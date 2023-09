Inventio exoplanetarum profundiorem rerum universitatem intellectum et nostram exsistentiam institutionis planetarum theorias provocavit. Inter numerosa exoplaneta catalogued, Gliese 367 b, quae etiam Tahay nota est, quasi oddball eminet. Denominatur ut planeta ultrashort Period (USP) ob brevissimum orbitalem periodum tantum 7.7 horarum. Quae Gliese 367 b magis ambitiosa est eius compositio ultra-densa, densitate paene duplo terrestri.

Elisa Goffo, auctor recentis studii in Universitate Taurinensi celebrati, comparat Gliese 367 b Telluri-modi tellure cum suo saxoso pallio erepto. Unde hoc insinuat quod planetae ex ferro primo componuntur. Investigatio, cui titulus "Societas densitatis Ultra-altae, ultra breve tempus Sub-Earth GJ 367 b: Inventio duarum additarum Planetarum Belgicarum in 11.5 et 34 dierum", non solum mensuras Gliese 367 b massae ac radij sed etiam ostendit praesentiam duorum planetarum germanorum.

Inventio Gliese 367 b utens notitia ex Exoplanet Survey Satellite (TESS) in 2021 facta est. Sed recens studium adhibitum est spectrographum velocitatis Radialis High-Accuracy Investigator Planet (HARPS) spectrographus in Observatorio Europae Australi ad mensuras accuratiores obtinendas. . Inquisitores invenerunt Gliese 367 b radium 70 centesimis Terrae et massam 63 centesimis Terrae habere, eamque bis tam densam ac nostram planetam efficiunt.

Insueta densitas Gliese 367 b suggerit verisimile esse nucleum quondam majoris planetae, amisso pallio suo per casus calamitosos vel collisiones cum aliis protoplanetis in formatione sua. Alia possibilitas est quod Gliese 367 b reliquiae gasi gigantis quae prope suum stellam migraverunt, inde in atmosphaerae suae detractione proveniunt.

Studium etiam exsistentiam duarum additarum planetarum in systemate manifestavit, Gliese 367 c et d, quae adhuc sustinet opinionem planetarum Ultrashort Period saepe in systematibus cum multiplicibus planetis reperiri. Planetae isti socii, quamvis stellae instar Gliese 367 b prope orbitae, massas inferiores habent. Praesentia planetarum germanorum magnas clues praebet ad intelligendum processum formationis Gliese 367 b.

Investigatio facta a Goffo et eius collegis ad cognitionem exoplanetarum et variarum compositionum planetarum in universo inventarum confert. Inventiones huius studii implicationes habent ad intelligentiam formationis planetariae et potentiae formationis missionum quae oriuntur planetae Gliese ultra-densae oddball 367 b.

