Archaeologi de origine et fine pilae tennis pila mediocri "spheroides" in locis antiquis inventis diu disceptaverunt. Recens studium ab Hebraica Universitate Hierosolymitanum ductum rem in lucem prodit. Investigatores examinaverunt 150 sphaeroides calcis 1.4 decies centena milia annorum, inventa in Israele Ubeidiya situ archaeologico. Utentes 3D analysi, argumenta invenerunt has sphaeras studiose fabricatas esse.

Studium suggerit veterum homininm, quorum exacta stirps adhuc incognita est, sphaeram perfectam assequi conari. Dum lapides in processu non leviores facti sunt, magis sphaerici facti sunt. Investigatores disputant hanc intentionalem effingendam notionem praeconceptam et cognitivam capacitatem apud antiquos maiores nostros indicat.

Inventio facultates ad studium ulterioris aperit. Iulia Cabanas, archaeologus in museo nationali historiae naturalis Francogalliae, suggerit similes technicas aliis sphaeroidibus applicari posse, quales sunt in Olduvai Gorge in Tanzania reperti 2 decies centena millia annorum. Finis autem post has sphaeras explicans mysterium manet.

Propositae sunt variae opiniones. Nonnulli putant sphæroidas adhibitas esse instrumenta ad medullam ex ossibus extrahendam vel ad attritionem plantarum. Alii putant valorem symbolicum vel artis habuisse. Cabanas fatetur omnes hypotheses esse possibilia, sed fatetur veras responsiones numquam sciri posse.

Hoc novum studium addit ad intellegendum primorum hominum maiorum facultates cognoscitivas eorumque capacitatem ad propositum formandum. Intentionalis creatio harum spharum demonstrat campestrem consiliorum et sollertiae apud antiquos homines qui antea ignoti erant.

