Moles pulveris in aeris auget, Consociatione Nationum Vocatus ad More Research in Sandstorms et Clima Mutationem

Nationes Unitae nuntiavit quantitatem pulveris in aere mundi 2022 auctum. Ortus tribuitur emissiones ex variis regionibus auctas inter Africam centralem occidentalem, paeninsulam Arabicam, regionem Iranianam et Sinas septentrionales. Unitarum Meteorologicorum Unitarum Mundialis (WMO) plus investigationis advocavit in quam mutatio climatis potest hotspotum arenas exacerbare.

Secundum Bulletin Airborne WMO pulveris, actiones humanae, sicut temperaturae superiores, siccitas, evaporatio altiores, administratio terrae pauperum ad eventum tempestatum harenae et pulveris conferunt. Hae operationes solum umorem minuunt, condiciones prosperos creant ad procellas harenae et pulveris formationis.

Annua WMO relatio incidentias et discrimina tempestatum pulverum et impulsum in societatem examinat. Ostendit globalem mediocris annuae mediocres concentrationes superficiei pulvisculi 2022 leviter excedentem illam anni 2021 , figura 13.8 microgramorum metrorum cubicorum fuisse, cum anno 2021, 13.5 microgrammata per cubicum metrum fuisse.

Fama elucidat quod circiter 2,000 decies centena millia amphoras pulveris quotannis atmosphaeram intrant, afficientes qualitatem aeris et nubes obscurantes in regionibus mille chiliometrorum abeuntes. Hae procellae pulvis significantes impressiones in oeconomiis, oecosystematis, tempestatibus et caelitibus habent. Cum pulvis quidam naturalis eventus est, portio insignis est effectus aquae pauperis et terrae administratio.

Egregie in indice tria maiora incidentia anno 2022. Mense Martio eximius pulvis tumultus ex Africa septentrionali per Hispaniam et Portugalliam facta est, cum apicem horarum valorum excedens 3,500 microgrammata per cubicum metrum, longe superans limitem cotidianum Unionis Europaeae 50 microgrammorum. Mense Maio, tam Medio Oriente quam in Civitatibus Foederatis Americae Orientales graves pulveris procellas experti sunt, visibilitatem et terras agriculturae impactae.

WMO dux Petteri Taalas detrimentum effectus tempestatum harenae et pulveris propter salutem, translationem et agriculturam effert, opus ulterioris investigationis efferens in relatione inter procellas et mutationem climatis, quae relativa inexplorata manet. WMO vocat ad exsequendam calamitatem tempestatum praenuntia systemata per orbem et integrationem pulveris tempestatis artes praenuntiantes et officia monita ad diminutionem impulsum mutationem climatis augendam.

- Consociatio Nationum Unitarum Mundi Meteorologicorum (WMO)

- WMO Airborne Pulvis Bulletin