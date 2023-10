Num Urbanizationes Coegi Planta Evolutionis? De effectibus Urbani Caloris Insularum in Leaf Color Variationis

Urbanizationes uti magnas terrae in Terra mutavit areas, homo factus loca quae notum est ambitus urbanos creans. Hae ambitus incolis pressuris selectivam imponunt, inclusa exposita superficiebus calidis retinendis, quae insulas caloris urbani formant. Dum prior investigatio impulsum caloris urbani accentus in evolutione animali exploravit, eius effectus in plantis late inexploratum manent.

Ad hanc investigationis hiatum pontem, investigatores turmae ab Associate Professore Yuya Fukano ab Universitate Chiba in Iaponia ducta quaesiverunt quomodo insulae aestus urbani afficiunt folium colores Oxalis corniculatae, plantae silvisorrel repentis vulgo nota. Haec planta variationes foliorum colorum exhibet, a viridi ad rubeum, et in tam urbanis quam non urbanis spatiis per orbem invenitur. Studia priora suadeant has variationes colorum agere aptationes evolutionis ad tutelam plantae ab accentus environmental, pigmentis rubris in foliis cogitationem ad calorem mitigandum et damnum leve adductum.

Per observationes campi in regionibus urbanis et non urbanis in locis, landscape, et global squamis, investigatores invenerunt variantes folium rubeum reptile silvisorrel prope superficies impervias in urbanis areis vulgo inventas esse, cum variantes viridi-folium dominarentur in viridia spatia. Exemplar geographicum hoc trans orbem constabat, confirmans nexum inter urbanizationem et colorem folium variationes in silvisorrel repentibus.

Praeterea experimenta deducta sunt ad utilitates adaptivae harum foliorum colorum variationes quantitare. Eventus ostendit variantes folium rubrum exhiberi incrementa superiora et efficaciam photosyntheticam altiorem sub calidis temperaturis, cum variantes viridi-folium in inferioribus temperaturis vigebant. Folium rubrum variantes altiores accentus tolerantiae ostendebant et magis competitive in locis urbanis cum densitate plantarum humili erant, cum variantes viridi-folium in locis viridibus laeto vigebant.

Analyses geneticae indicant variantium rubeum folium quod O. corniculata ex planta viridi-folia avita multiplex tempora evolvit. Investigatio haec praebet pervestigationes pretiosas in evolutione permanentem in locis urbanis et elucidat momentum accommodationis plantae intellegendae ad aestus urbanos insulas pro frugibus sustinendis productionis et dynamicis ecosystematis.

Ulterior investigatio opus est ad explorandas alias plantas lineamenta ultra folium colorem ad comprehensivum plantarum aptationem ad calorem insularum urbanarum.

Source: Yuya Fukano et al, Ex viridi ad rubrum: Urbanus calor accentus folium color evolutionem agit. Acta Scientiarum (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Chiba University)