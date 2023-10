Universe Theoria simulata: explorans naturam rei

Universus theoria simulata suggerit nostram realitatem nihil aliud esse quam simulationem computatralem stricte programma. Secundum hanc opinionem, leges et experientiae physicae nostrae systematis processibus computatoriis provectioris generantur. Cum speculativa haec theoria a physicis et philosophis animum advertit, ob earum consectaria attrahenti.

Notio rei tamquam illusio in Graeciam antiquam revertitur, cum philosophi Platonici materiam solam manifestationem vel illusionem considerantes. Recentioribus temporibus, haec idea in notionem realitatis simulatae evolvit, quae incrementis computandi et technologiae digitalis nutritur. Ratio opinio est verum naturam realitatis esse extra corporis regnum.

Dum alii phisici ideam universi machinantis simulati reperiunt, alii increduli manent. Percontatio anomaliae quae simulatam naturam nostrae realitatis ostendunt, provocatio est, sicut intellectus legum physicarum adhuc evolvit.

A possibile experimentum theoriae simulatae ad probandum universum propositum est in 2022 studio utendi theoria informationis, quae quantitatem informationum repositionis et communicationis. In hac investigatione nova lex physicae quae secunda lex infodynamicorum introducta est. Haec lex affirmat informationes entropy, mediocris copia informationum per eventum delatas, constans vel diminutio super tempus manere debere. Haec cum secunda lege malorum dynamicorum discrepat, sicut entropia typice oritur.

Secunda lex de infodynamicis necessitatem cosmologicam praebet et implicationes longe attingit. Mores geneticae informationis, eventum mutationum geneticae, phaenomena in physicis atomicis, et tempus evolutionis digitalis notitiae explicare potest. Accedit quod symmetriae in universo perspicientia dominatur.

Haec inventio significantes implicationes habet pro variis campis, inter investigationem geneticam, biologiam evolutionis, physicam, mathematicam et cosmologiam. Facultatem insinuat ut totus noster mundus simulator vel computator multiplex sit.

