Suntne Terra-Sized Planetae Communiora circum Red Dwarfs? Non datur inpiis

Investigatio exoplaneta potentiae habitabiles saepe in mundos terrestris tendit, cum Terra solum est planeta notus habitabilis. Recentes tumultus circumdederunt inventionem septem planetarum Telluris magnitudine, stellam nanam rubram in systemate TRAPPIST-1 orantis, ad speculationem ducens ut tales planetae communiores essent circa homunciones rubras cum stellis Solis similes. Sed nova investigatio aliud suadet.

Venatio exoplaneta cum spatio telescopio NASA Keplero incepit, quod fere 5,000 exoplaneta identificat, cum mille amplius confirmationem expectat. Inventiones initiales a Keplero significaverunt exoplaneta Tellure amplitudo in zonis habitabilibus magis circa M-nani (nani rubri) praevalere. Nihilominus, cum temporis elapso, dubitationes de notitia subtiliter Kepleri orta sunt.

Recens studium, cui titulus "Non testimonium Planetae More Telluricae in habitabili Zona Kepleri M versus stellarum FGK", a Galeno Bergsten Universitatis Arizonae authore, suppositiones priorum impugnat. Exaggerat certas detectiones planetarum terrestrium in zona habitabili fallaces manere, etiam pro M homunciones.

Keplerus voluit observare planetas Telluris magnitudines circa stellas Solis similes, sed defectiones mechanicas vigilantiam diuturnum interruperunt, ne accuratius perviderent. Consequenter investigatores notitias limitatas Keplero niti debebant ad aestimandum eventum planetarum terrestrium circa homunciones rubras. Studia priora significantes numeros harum planetarum suggesserunt, sed nova investigatio suggerit eventus Kepleri accurate non fuisse, faciens rates eventus aestimatos leves.

Utendo navigio Gaia, quod proprie mensuras stellarum proprietates, studium manifestat plures stellarum Keplerorum maiores et calidiores esse quam antea. Gaia melioris notitiae incuriam eventuum Keplerorum exponit et ulterius subruit assumptionem planetarum Telluris amplitudinis circa homunciones rubras communiores.

Dum investigatio priorum aestimationes provocat, interest notare quod excogitatio terrestrium planetarum est provocare propter difficultates in deprehendendis transitibus circa homunciones rubras. Praeterea, habitabilitas planetarum rubri nanorum adhuc dubitationis locus est, qui potentiae ad altas radiorum gradus et atmosphaeras instabiles positae sunt.

Multo magis discendum est de exoplanetis terrestribus mediocribus, stellarum generibus, earumque zonis habitabilibus. Cum accuratior notitia in promptu erit, et phisici ulteriores investigationes agunt, intellectus noster profundius perget. Investigatio ad determinandam praevalentiam planetarum terrestrium in zonis habitabilibus permanentes manet, et circa nanos rubeos et stellas Solis similes.

sources:

– “Nullum testimonium pro Planetarum more Telluricorum in habitabili Zona Kepleri M versus FGK stellarum” (Astronomical Journal, arxiv.org)