Scientistae notabilem DNA reliquiarum inventionem fecerunt in reliquiis fossilibus testudo marinae quae ante sex miliones annos vixit. Haec inventio rarissima est cum unam aliquoties materiam geneticam notans in antiquis fossilibus vertebratis notificata est.

Fossile in Panama excavatum constat ex omni carapace seu concha, ceterum sceleto caret. Turtur circiter pedem (30 cm) in longitudinem mensus est. Investigatores invenerunt cellulas osseas conservatas, osteocytas appellatas, in fossilia. In nonnullis ex his cellulis, nuclei ad solutionem chemicam conservatam portaverunt, praesentiam DNA reliquiarum indicantes.

Auctor studii plumbeus, paleontologist Edwin Cadena, declaravit se DNA non extrahere sed potius praesentia DNA vestigia in nucleis confirmasse. DNA notum est esse caducum, sed sub condicionibus rectis, in antiquis reliquiis conservari potest. Antea investigatores DNA ex animalibus, plantis, et microbes detexerunt duos miliones annorum a faecis in Groenlandiae notantes.

Testudo marina fossile eiusdem generis cum Kempis ridentem et olivae ridentem testudines duo mundi septem animantium species testudines marinae. Ridley Kemp, praesertim in Sinu Mexici repertus, est turtur minima maris, dum oliva in regiones tropicas per plures oceanos maiorem distributionem habet.

Haec fossile membrum vetustissimum Lepidochelys generis significat, illustrans historiam testium marinarum evolutionis. Sed reliquiae nimis imperfectae erant ad cognoscendas species. Dum DNA sequencia minutorum fragmenta ab antiquis reliquiis provocatio manet, haec inventio possibilitates aperit investigationis futurae in evolutione hypothetica.

Source: Reuters