Recens studium in lucem protulit arcanam ablatione animalium marinarum quae inter 390 ad 385 miliones annos in Polo Australi facta sunt. Investigatio peracta novam perspectionem praebet in profundissimam ictum climatis et campi maritimi mutationes in oecosystematibus marinis.

Tempore Early-Medium Devonian, Gondwana supercontinens, quae partes hodiernae Africae, Americae Meridionalis et Antarcticae comprehendit, prope polum Meridionalem situm est. Contra campum glacialem nunc cum Antarctica coniungimus, antiquae terrae terrae calidiores climata et altiores maris gradus, ad multa inundationem ducentes.

Scientistae diu permoverunt cessum et subsequentem exitum Biotae Malvinoxhosan, coetus animalium marinorum quae in aquis frigidioribus vigebant. Coetus hic constabat varias concharum genera, quarum plurimae nunc extinctae sunt. Post duo mysterii saecula, auctor studii auctoris, Dr. Cameron Penn-Clarke, originem et ablationem horum animalium tandem explicatam esse declarat.

Ad hoc phaenomenon investigandum, investigatores magnam copiam fossilium notitiarum collegerunt et enucleaverunt. Utendo methodis analyticis provectis, laminis veteris petrae diligenter examinaverunt, singulas suas singulas fossilias continentes. Analysis revelata 7 in 8 stratis distincta, ostendens progressivam declinationem in diversitate animalis animalis.

Comparatis his stratis cum monumentis antiquis environmental notitia et global temperatura, investigatores atrox de inventione fecerunt. Invenerunt validam relationem inter declinationes specierum marinarum diversitatem et fluctuantem gradus maris et mutationes climatis. In refrigeratione globali periodo Malvinoxhosan biota floruit. Conditiones frigidiores haec animalia specializare permiserunt, e claustris circumpolaris thermarum prope polos utiles. Tamen, cum temperaturas oriri inceperunt, animalia Malvinoxhosana evanuerunt, viam speciei aquis calidioribus aptiorem.

Mutationes in campestribus maritimis hoc tempore verisimiliter destruxerunt claustra oceani naturalia, ut aquas aequatoriales calidas polo Meridionali infiltrarent. Quapropter species hae aquae calidae dominatae sunt, significans dimissionem creaturarum marinarum Malvinoxhosan. Destructio oecosystematis polaris ex ablatione biota Malvinoxhosan catastrophica et irrevocabilis fuit.

Dr. Penn-Carke hoc describit ut "homicidium mille annorum CCCXC mysterium". Inventiones studii indicant effectus coniunctos mutationum in gradu maris et temperationis effectos esse primarios factores huius exstintionis eventum excitantes. Cum hic particularis eventus cum notis extinctionibus in periodo Early-Middle Devonian coincidit, investigatores accuratae aetatis coniecturas carent.

Sensum comprehendere ambitibus polaris et oecosystematis mutationibus in gradu maris et temperaturae pendet, praesertim in luce discriminis biodiversitatis hodiernae. Studium pervestigat naturam permanentem mutationum quae in regionibus polaris occurrentibus. Hae inventiones urgentem urgentem tutandi et conservandi harum oecosystematum vulnerabilem faciunt.

sources:

- Studiorum auctor, Dr. Cameron Penn-Clarke ab Universitate Witwatersrand, Studiorum Evolutionarium Institutum.