Dinuclear Ruthenium Complex Enables Plurimum Selectivum Photocatalyticum CO2 De reductione

Investigatores in universitate Tsukuba significantes progressum fecerunt in campo renovationis energiae dinucleare ruthenium (Ru) complexum, quod agit ut photocatalyticum efficientem ad convertendum CO2 in monoxidum carbonii (CO). Hoc confractus permagnam promissionem tenet ad deperditionem fossilium et fossilium et calefactionem globalem pugnandi.

Similis processus photosynthesis in plantis, conversio et repositio energiae solaris in energiam chemicam crucialit pro provocationibus environmental appellandis. Manipulus potentes proprietates photocatalyticas in Ru dinucleare complexi usus est ut reactionem reductionem efficiens CO2 efficiat, inde in selectivity super 99% pro CO.

Ad experimentum peragendum, mixtura dimethylacetamidei et aquae, quae complexum Ru dinuclearem sicut photocatalyticum et sacrificalem reductionem agentis efficiat, luce exposita est cum media adaequatione 450 nm in atmosphaera CO2. Post horas X, omnis agentis reducendi consumptus est, et CO10 in CO feliciter conversa est.

Inquisitores decreverunt maximum quantum cedere reactionis in 450 um 19.7%. Praeclare, reductio photocatalytica CO2 cum efficacitate mirabili processit, etiam cum concentratione initialis CO2 in gas periodo ad 1.5% redacta est. Hoc indicat fere omnes CO2 introductos converti posse in CO.

Aucta stabilitas complexionis Ru dinuclearis recentis evolutae attribuitur valido chelante effectu ligandi adhibito. In complexu duae partes complexae Ru in photosensitizationis incumbunt, adhuc augent suam stabilitatem sub condiciones reactionis.

Investigatores intendunt amplius augere actionem catalyticam Ru complexi ad creandum systema reactionem capacem efficiendi processum reductionis CO2 depellendi, etiam ad concentrationes CO2 inferiores aequivalentes cum atmosphaerae Telluris.

Haec investigatio novas possibilitates aperit ad industriam solarem adhibendis in oeconomiae valores additis convertendi CO2 et praebet accessum polliceri ad pugnandum effectus negativos emissiones carbonis.

Source: Acta Societatis chemicae Americanae