In vasto caeli noctis spatio, meteororum imbres stupentes pulchritudines capientes, ac rarae cometae volantes experientiam circulatores esse possunt. Dum imbres meteororum frequenter occurrunt, cometarum species est vera raritas. Attamen, si caelestia mirabilia habes ridere, calendaria tua anno 2024 nota, ut cometa ingens nomine 12P/Pon-Brooks posita est ut arctam accedat ad Terram quae te obstupefacti relinquet. Diabolus Cometa propter singularem suam figuram corneam appellatus est, hic cometes colossicus insigniter maior est monte Everest.

Secundum relationem a Live Science, die 21 Aprilis 2024, cometa 12P/Pons-Brook mirabiliter prope Terram veniet. Cum magnitudine circiter XXX chiliometrorum, visitator caelestis ex cryomagma componitur, mixtura glaciei, pulvere, gas. Cometa nuper die 30 et 5 Octobris erupit, insigne cornuum par detegens. Haec eruptio secundae eruptionis post XX Kalendas Augusti notat tempus sopitam 7 annorum. In statu in itinere ad systematis solaris interiorem, Diabolus Comet versus proximum suum aditum ad solem spectat.

In arcto accessu, diabolus Comet oculo nudo apparebit, quamvis per telescopium visum accessurus erit. Illud notandum est quod, quamvis ominosum nomen, periti nobis persuadent cometam Telluri nullam minari. Cometa post congressionem cum nostra tellure perget iter suum ad extremas partes systematis solaris, absconditus a conspectu nostro usque ad annum MMXCV.

Inventio 12P/Pons-Brooks seu Diaboli Comet astronomo credi potest Jean-Louis Pons, qui eam primo die 12 iulii 1812. Maculosus est notus ob glaciem vulcanorum activam, hic cometa est inter 20 cometas quae exhibentur notae. ongoing molaris actio. Aliqui etiam periti figuram suam comparant ad Millennium Falconem spatii iconicum e serie cinematographica Star Wars.

