Scientistae gravissimam inventionem in Oceano Indico fecerunt, argumenta altissima detegens scopulum corallium inficit umquam exposita. Haec argumenta, quae in profundis supra 90 metrorum inventa sunt, significanter ostendit magnitudinem damni in scopulis corallium causatis, quae sunt necessariae ad salutem oecosystematis oceani.

In Natura Communicationum publicato, studium ab inquisitoribus ab Universitate Plymouth celebratum invenit areas scopulorum coralium plus quam 90 metrorum infra superficiem Oceani Indici sitas experti sunt multa inficit, cum usque ad 80 centesimas scopulorum in quibusdam regionibus affectis. . Hoc damnum attribui potest XXX centesimis incrementis temperaturae marinae in Oceano Indico.

Mirabilia inventa priori opinioni contradicunt quod coralliae profundiores calefactioni oceani molliores essent. Dr. Phil Hosegood, dux studii indagator, stuporem suum expressit, dicens "Saxulae similes profundo toto orbe in periculo similes mutationum climaticarum esse".

Investigatores adhibentur robots underwater et notitia oceanographica satellite-generata in studio Oceani Indici Centralis. In cruise investigationis mense Novembri 2019 observaverunt prima signa corallium inficit in altioribus scopulis utendo remotis vehiculis subaquarum operatis camerarum instructis. Haec infectio causata est pervestigatione thermoclini, iacuit ubi temperatura cum profunditate celeriter mutat, quae exemplaria climatis El Nino simillima coniungitur, adhuc discrimine climatis augetur.

Cum aliquae partes scopuli affectati signa recuperationis inter 2020 et 2022 ostenderunt, phisici urgentem urgentem nisus in profundo oceano aucti sunt. Corallium mesophoticum, quae damna compensanda putabatur coralliis aquatici, revelantur etiam vulnerabiles esse.

Super praeteritum paucis decenniis Oceanus Indicus tropicus insignem ortum in calefactione oceani expertus est, cum mediocris incrementi in Superficie Maris Temperaturae (SST) circiter 1 gradus Celsii ab 1951 ad 2015, secundum notitias imperii Indici. Haec calefactio ad rate of 0.15 graduum Celsius per decennium venit.

Haec inventio exprimit necessitatem immediatae actionis ad mutationem climatis applicandi et scopulos curalium per orbem tuendi. Magna nisus augeri debet ad cognoscendum quantum damni et efficax conservationis consilia pro his oecosystematis vulnerabilibus augeantur.

