Novum studium a phisicis ab Universitate Plymouth celebratum manifestavit notissima indicia corallium inficit super scopulum corallium quod sub superficie in Oceano Indico fere CCC pedes est. Corallium inficit cum stressors qualia sunt mutationes in caliditate, nutrimento, vel levi causa corallium ad zooxanthellas viventes in textu depellendi, unde in eis albescit. Communissima causa curalium inficiendi calefacit Oceanum temperaturas propter mutationem climatis.

Ecosystemata mesophotica corallium, quae in aquis profundioribus et frigidioribus habitant, antea refugium scopulis aquae vadosis offerre putabantur. Attamen studium connexionis inter haec oecosystemata et corallia tenuia limitata invenit, ut necessitatem cognoscendi eorum susceptibilitatem ad oceanorum calefactionem cognoscendam. Inficit eventus in Oceano Indico Centrali attributus est dipoli Oceano Indico, quae 30% incrementa in temperaturae oceani causavit et 80% scopulos corallium in profundis calefactioni molliores esse credidit.

Philippus Hosegood, auctor studii Dr., Inventiones miratus est, dicens corallia profundiora putari esse molles ad calefactionem oceani propter aquas frigidiores quas incolunt. Sed hoc studium demonstrat altiores scopulos etiam periculum esse ex mutatione climatis.

Studium, cui titulus "Mesophotic corallium inficit cum mutationes in profunditate thermocline", in ephemeride Naturae Communicationis divulgatum est. Investigatores ab universitate Plymouth per decennium in Oceano Indico Centrali studia exercebant. In investigationibus cruribus, coniunctis notitiarum satellitium generatarum, in situ vigilantiae, et robotarum summersorum ad informationes colligendas de oceanographia regionis et biodiversitatis colligenda utuntur.

Investigatores detexerunt testimonium damni corallium in cruise investigationis mense Novembri 2019. Remote vehiculis summersorum operatis cum vigilantia camerarum imagines captarum corallium infecit, cum scopuli aquae vadum nulla signa inficit. Praeterea analysis notitiarum in lecytho collectae, necnon informationes satellites in temperaturae oceani, demonstravit dealbari causari per profundiorem thermoclinem, quae ob mutatio climatis amplificatur cyclos naturales variabilitatis.

Studium vulnerabilitatem mesophoticae oecosystematis corallium ad lacus scelerisque effert et momentum exaggerat vigilantia in area maris maris. Recuperatio magnarum partium scopuli cum inficit eventus ostendit mesophoticum corallium habere potentiam ad recipiendum, sed etiam sollicitat sollicitudines circa ictum futurorum inficit eventus super coralitate mortalitatis et biodiversitatis amissione.

Investigatores iudicaverunt dilatare intellectum nostrum de impactibus mutationis climatis in alto aquarum coralliis crucialum esse, sicut hae oecosystemata late pertractata manent. Composita auctoritas El Niño et Oceani Indici Dipole exacerbat impulsus in regione sentientium, efferre necessitatem ulterioris investigationis et conservationis nisus ad defendenda critica loca.

