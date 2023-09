Pridie Nonas 145 Appalachian Trail, hiker noctem quietam habuit et somno evigilavit affectu 9:35. Mane sedato fruentes in solo suo furtim situ, hike cum monstro energia pro ientaculo bibere inceperunt. Leviori sarcinis et boost iuncta, laeti erant in vestigio proficiscentes.

Hiker plus unum 4k collis erat ut vinceret ante longum proclive tractum in mane. Profecti erant ad propositum vincendi omnia 48 Novus Hampshire iuga supra 4,000 pedes. Hoc loco iam perfecerant 19 harum cacumina.

In hike eorum, hiker audientes auditorium libri gaudebant et exspectabat ut mox finiretur. "The Maine Woods" a Thoreau per silvas Cenomannicas incipere constituerunt. Fortuita congressio cum sociis hikeris per flumen Androscoggin ad refrigerium aquae tinguendum ducitur. Aliquantum temporis confabulando cum suis hikers consumpserunt atque etiam in YouTube video sex in pellicula quae "Kung Fury" dicitur.

Postquam in vestigia circa 3 PM regrediens, hiker quaedam notas facies invenit quas post NOC non viderant. Plusquam mille quingentorum passuum millia ex eo quod ultimo congressu texerat cogitabant. Quamvis circuitus fluminis tingat, hiker locum tentorium in montis cacumine furtim idoneum invenit. Simplici cena fruebantur igni, Vermont acutis cheddris, salamis et lignis bubulis, chia mio, et candy. Ad nutritionem suam circumductis, multivitamin gummiarum ceperunt.

Cum hiker ad noctem consederant, mature initium sequentis diei expectabant. Propositum erat ad Speck lacum et tugurium prope, ingressum suum in ultimum statum vestigia notans: Maine. Iter mille passus esset, eos propius ad exitum perducendi impetus hiking.

sources:

- Adventure Archives - https://adventurearchives.org/

- Trek - https://thetrek.co/