Astronomi Usus Einstein principium est Map Distribution of Res Obscurae

Astronomi principium propositum ab Albert Einstein ante saeculum proposui ad creandum mappam accuratam distributionis materiae obscurae. Methodus turmae permittit ad detectionem materiae obscurae inter galaxiae inventae " filicum", perspicientiam in distributionem huius arcani substantiae in minoribus squamis comparans.

Obscura materia provocationem phisicis movet quod, quamvis de 85% universi, invisibilis est. Non penitus cum radiophonico electromagnetico, cum lumine visibili, et in hoc facto incredibiliter debilis est. Materia obscura constat ex particulis electrons, protonibus et neutronibus sicut materia normali, non comprehensa.

Praesentia materiae obscurae nonnisi per effectus gravitationales in materia normali inferri potest. Sine materia obscura, galaxiae nimis cito gyrarent nec continerentur gravitati solius materiae visibilis. Creditur galaxies circumdari coronae materiae obscurae, et quaedam exempla rem obscuram insinuant filicum in galaxiis et in spatiis inter se.

A quadrigis investigationis e Iaponia usus est Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) ad studium distributionis materiae obscurae circa galaxia longinqua. Usi sunt gravitatis lens, conceptus ex Einstein theoria relativitatis generalis, ad lucem observandam e quasar, qui ante 11 miliarda levis annorum aberat.

Lentis gravitatis accidit cum obiectum ingens flectit iter lucis transeuntis per se, multiplicans imagines vel amplificans splendorem rei unius. ALMA utentes, investigatores materias obscuras inter galaxias et secundum lineam visus ad quasares describi potuerunt. Eventus exemplum "frigidae materiae obscurae" confirmavit, quae suggerit materiam obscuram constitui particulis tardis moventibus.

Haec investigatio ad meliorem cognitionem materiae obscurae eiusque in universo distributione confert.

