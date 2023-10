Physici detexerunt binaria nigra foramina stabiliora esse quam initio cogitationis. Hae nigrae foramina formantur cum stellae ingentes in densitatem "singularitatem" cadunt. Massis multo majoribus quam sole, viverra validam gravitatis habent ut ne lux quidem effugere possit. Saepe foramina binaria nigra formantur cum duae stellae ingentes inter se orbita.

Cum haec nigra foramina movent, undas gravitatis faciunt, quae momentum angularis ab systemate auferunt. Hoc facit nigra foramina ad cochleam simul, tandem collidentes et unum faciunt, foraminis nigri plus ponderis. Antea, creditum est hunc processum inevitabilem fuisse, et binarii nigri foramina solitaria semper fieri objecta.

Sed nunc phisici intelligant mundum augere, et dilatatio accelerare propter id quod est vis obscura. Haec energia obscura facit foramina nigra sedere in fabricae spatii semper expandentis, facultatem attollens ut iuvare posset foramina binaria nigra separari.

Investigatores ex universitate Southampton et universitate Cantabrigiensi hanc opinionem exploraverunt per exempla multiplicia mathematica. Duo foramina nigra non rotata in aequilibrio esse potuerunt, cum expansione universi contra attractionem gravitatis eorum. Hoc significat quod e longinquo, bina foramina nigra in aequilibrio spectarent sicut unum foramen nigrum, difficulter deprehendere num unum objectum sit an ratio binaria.

Praeterea gravitatis attractio inter foramina binaria impediret expansionem universi ne longius propelleret. Inquisitores credunt suas inventiones applicare posse ad foramina nigra circumagenda et magis implicata systemata foraminis nigri cum multiplicibus obiectis.

Studium in ephemeride Physica Recognitione Epistolarum editum est.

