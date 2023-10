By

Recens photographica a Camera Energy Obscura captam in Chile Víctor M. Blanco 4-meter Telescopium in Observatorio Cerro Tololo Inter-American, stratis galaxiae NGC 3923 testarum attonitus detexit. Terra, NGC 70 est galaxiae ellipticae plumae concentricae stratae similis cepae. Hae stratae ingentem distantiam 3923 milium annorum in spatium extendunt.

Imago captans structuram galaxiae symmetriam ostendit, quae propter merger galacticam formasse creditur. In hoc processu, maior galaxia paulatim trahit stellas e orbiculo spirae minoris galaxiae. Cum hae stellae integrant in halonem galaxiae maioris, conchae concentricae formant, ducens ad distinctam speciem NGC 3923.

NGC 3923 ob incredibilem indolem concharum eius eminet, quam ob rem eximiam censetur. Non solum maxima notissima concha inter omnes galaxias observatas habet, sed etiam summa concharum multitudine gloriatur et maximam rationem inter conchas intimas et extimas radios.

Testa haec galaxia potentia continet usque ad 42 conchas, quae subtiliores sunt comparative quam quae in aliis galaxiae putaminibus inveniuntur. Conchae extimae primum formatae sunt, cum conchis subsequentibus sensim ad nucleum NGC 3923. diametros 150,000 annorum levium progredientium, haec galaxia maior est quam nostra via lactea circiter 50%.

Natura symmetrica NGC 3923 conchae ulteriorem suam singularitatem accentuat comparata aliis galaxiis putaminis, quae magis slidiores lineas exhibere solent. Hae notae insignes exempla explicant distinctam evolutionem ac structuras quae galaxies includere possunt suis certis condicionibus.

Interestingly, recens imago Energy Obscurae Camerae etiam plures alias galaxias capit et notabilem lens gravitationalem botrum galaxiae circumdantem PLCK G287.0+32.9 versus apicem imaginis positi. Lentis gravitatis accidit cum res massivas validas gravitatis campos possident, quae lucem e longinquis fontibus flectunt et amplificant, causantes ut appareret extenta.

NOIRLab magistratus notant lentium gravitatis efficere astrologi ut quaestiones profundas de nostro universo explorent, ut naturam materiae obscurae et constantem Hubble mensurationem, quae expansionem universi definit.

Fontes: NSF NOIRLab