Strontium Titanium Sulfide

Turma scientiarum et fabrum ex Universitate Wisconsin-Madison, Universitate Australi California, et Washington University in Sancti Ludovici materiam fundamento evolvit, quae unum ultrarubrum lucis radium in duas partes flectit. Hoc crystallum ostendit summum gradum "duplicis refractionis" in Tellure memoratae, superans bigae prioris operis. Materia, quae sulfide titanium strontium dicta (STS), potentia habet ad varias applicationes verteret sicut visio nocturna, Lidar, sensus chemica, et microscopia.

Refractio autem est quando lumen transit de substantia in aliam, et facit eam in directionem mutare. Duplex refractio fit cum lux materiam anisotropicam cum variis proprietatibus in diversis partibus ingreditur, scindens in duos radios, qui in partes distrahuntur. Differentia in indicibus refractivis in his duabus directionibus birefringentia nota est. Manipulus miratus est invenire birefringentiam STS ter maiorem fuisse quam prioris record possessoris, barium titanium sulfide (BTS), quamquam similem structuram habens.

In examine ulteriore, deprehensum est STS maiorem structuram repetendi ob praesentiam paucorum atomorum extra strontium. Haec mutatio inopinata atomi-gradus consecuta est in aucto indice refractivo secundum unam partem materiae. Investigatores putant hanc observationem possibilitates aperire ad similes materias inveniendas ubi parvae stimuli externae, sicut flectentes vel calefactiones, dynamice possunt mutare responsionem opticam materialis. Haec inventio ad novas applicationes perspectivas tunables perducere potuit.

Etsi methodus synthesis nunc tantum parvas floccis STS producit, conatus efficiuntur ut processum excolant et ampliores versiones simplices crystallis materiae efficiant. Hoc break through in assequendo record-fractionis duplici refractione potentialem extollit ad ulteriores progressus in agro perspectivo.

