NASA in missionibus lunae et Martis progredientibus assidue laborat, sed una provocatio in faciem est quomodo membra turbarum ciborum in diuturnis spatiis sustentare possit. In statu, astronautae in Statione Spatii Internationalis innituntur prepackaged cibum, qui regulari necessitate indiget et meliorem nutritionem praebere non potest. Ut hanc quaestionem alloquamur, investigatores facultatem in missionibus cibi augendi exquirunt.

Primus gradus in hac investigatione est rectas plantas probare. Anno 2015, NASA consilium incepit, quod "Adolescens Ultra Terram" in cooperatione cum Fairchild in horto botanico Miami incepit. Haec programma involvit centum classes mediae et altae disciplinae scholae per Civitates Foederatas diversa semina crescentium in loco quasi condicionibus spatii stationis. Semina, quae in his Integerrima vigent, in cameram NASAe Kennedy Centrum spatiale ad ulteriorem probationem transferuntur. Si bene in hac microgravitate crescere pergunt, mittuntur ad stationem spatii ulterioris aestimationis.

Praeter delectu plantandi, NASA facultates temptavit quae microgravity hortos hospitari possent. Una talis facilitas est Ratio productionis vegetabilis, quae etiam Veggie cognominata est. Cubiculum potentiae simplex et humilis est ad sex plantas capax. Semina in parva fabrica "cervicalia" creverunt ut membra nautarum tendere et aqua manu, similes horto in Terra curando. Hi horti in spatio adiuvant inquisitores intellegunt quomodo plantae in condicionibus microgravitatis augeantur et accommodantur, et quae consilia ad eorum valetudinem et fructibus providendum opus sit.

NASA technicas artesque augendi in spatio augendo studet ut subsidia missionum regularium minuat et statua recentia, nutritiva protracta temporis spatia praebeat. Haec investigatio non solum prodest missionibus futuris lunae et Martis, sed etiam implicationes habet ad agriculturam sustinendam hic in terra.

Fontes: PHYS