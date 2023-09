Diem XIII - An Unreal piece of Earth

By

Iter pergit die 13 huius casus in vestigia. Nox lucida luna illuminatur, efficit ut arcu luceat. Mane, hiker coelestia tremunt in caelo.

Sensus torpentes et plumbatis cruribus, hiker tempus sumit, omnemque rupturam sapit ad stimulum circumstantium capiendum. Primam in cacumen saltum attingens, visum est jucundum, intactis alpinis tesca tendens in spatium.

Vestigia continuans, hiker incurrit ardua talus, a rupe subsiliens ad saxum. Non possunt adiuvare sed periculum sentire, dum suspiciunt et cernunt saxa ingentes super eos reclinatos precario. Remoto metu, summum perveniunt, Aurei montes salutantur.

Post longum descensum, hiker aquam suam e Creta Creek implet et plus ascensus ante quam expectatur cognoscit. Secundum ventum petens, hiker renovata industriam invenit et celeriter iter proximum ascendit. Silva umbram praebet, manus hiker, labra, genae adusta sunt.

Perveniens ad laetissimam tabulam viriditatis et insueti flosculi, hiker sapit naturae pulchritudinem. Prosequentes iter inveniunt se in qua videtur esse vetus ferriviaria, cantharidis arboribus caesis circumdatus. Locum tutum eligens ad castra ponenda, in post meridiem dormitat hiker, solum sono arboris caducae excitandus est.

Adrenaline agitatus, hiker hiking in vesperum pergit, ex inopinato tumultu excitatus. Tandem locum apud Boss Lake Alveus noctem appellant, in inopinatis diei experientias cogitantes.

Diem XIV - Last Climb

Mane diei 14. Duo paria ardentium oculis in arboribus aspectum adfert. Exspectare constituens usque ad initium solis, hiker ambitus pulchritudines accipit et ad ultimum ascenditur, breve sed praeruptum.

Cum officialem Continentalem Divide attingit, hiker timet exanimandas opiniones et agnoscit simpliciter nimium esse pulchritudinem ut plene comprehendatur. Longum iugum ad ski levo manet, ducens ad Transitum Monarcham.

Hiker stupet campus deserti instar montium arenularum et prodigiorum quomodo arbores in tam sicco ambitu vivere possint. Ex itinere fessi, crastinum diem nihili expectamus arrepto.

Cum in trailhead attingit, hiker levatur ut parvam tabernam invenias ubi crustula et lactis lactis stimulos refrigerium fruuntur, sapores sapientes et in itinere tam longe cogitantes.

