Studere Identificat Potentialem Molecularem Link Inter COVID-19 et Cognitiva Symptomata

By

Studium in PNAS Nexus editum patefecit potentialem nexum hypotheticum inter COVID-19 et indicia cognitiva, sicut "nebula cerebri" ab hominibus infectis experta.

Observatum est infectio COVID-19 morbo Alzheimer peior fieri posse aegros qui condicionem iam habent. Praeterea homines qui COVID-19 contraxerunt, periculum augere possunt morbi Alzheimer explicandi comparati illis qui non infecti sunt.

Cristina Di Primio et eius collegae ducti, investigatores ictum SARS-CoV-2 contagione indagaverunt in progressu morborum biochemicarum mutationum Alzheimer relatarum. Experimenta deduxerunt utentes humanos culturas cellas neuroblastomas et mures.

Inventa studii revelata est quod virus SARS-CoV-2 cum cellulis neuronalibus vel murium cerebris inficit, cum microtubulo-associato interdum nomine Tau. Singulis morbis cum Alzheimer, Tau notus est in neurons obstringere et glebae. Virus hyperphosphorylationem Tau in certis sitibus ligandi facit similes cum moribus dapibus in aegros Alzheimer.

Hyperphosphorylatio Tau auget verisimilitudinem formationis aggregatae. Accedit, quod investigatores notabile incrementum in insolubili Tau in cellulis infectis observaverunt, quod vitiatam mutationem interdum interdum indicat.

Incertum manet num hae mutationes directae sint effectus viri vel partis responsionis defensionis cellulosae ne replicatio viralis. Ulterior investigatio necessaria est ut harum inventionum consectaria plene cognoscat.

Inventio huius potentialis nexus hypotheticae inter COVID-19 et indicia cognitiva effert perplexam relationem inter virum et sanitatem neurologicam. Vias aperit investigationis futurae investigandi consilia ad praeveniendi vel tractandi iniurias cognitivas in aegris covid-19.

sources:

Cristina Di Primio et al, Gravis coronavirus 2 contagione acuta syndrome respiratoriae in neurons, PNAS Nexus in notatione pathologica ad Tau ducit (2023).