Historiae Innumerabiles: Americae scriptor primum Women Astronauts

Sally Ride, prima mulier Americana in spatio, ante quaestionem taetram quaestionem in colloquio nuntiorum ante 1983 spatium succiditur Aemulator deducunt. Notarius quaesivit eam quomodo passionem suam ad difficultates exercendas responderit. Quae res et multae aliae in Loreni Grush libro scriptae sunt, “Sextus: Historiae inauditae Americae primae Mulierum Astronautarum. Grusus inspiravit ut librum scriberet postquam admiratio de aliis mulieribus quae e regione Ride in NASA primum genus astronautae coed exercuerunt. Fabulas suas narrare voluit, non solum Ride's. Liber experientias explorat feminarum in primis volatus, provocationes quae in officium versantur, et quaestiones quae sexist respondeant.

Una libri revelationum damnabilis est fama a primis annis 1970 quae NASA reprehendit propter defectum diversitatis. Renuntiatio solas feminas in spatium emissas aranearum et simiarum fuisse, quatenus opus est mutationis. NASA tandem maiorem conquisitionem movit, et super 1,500 mulieres applicatae astronautae inter 1976 et 1977 factae sunt. Processus electionis sex mulieribus coarctatus, quae "Sex."

Hae sex mulieres, cum compluribus astronautis masculinis diversorum locorum, electae sunt ut suam disciplinam in Johnson Space Centre in Houston anno 1978 inchoarent. Feminae in coetu erant Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Shannon Lucid, Anna Fisher et Rhea Seddon. Nemo eorum exercitatus est ad rumpit, sed additionis "specialis missionis" munus permisit scientiarum et doctorum programmatis NASA iungere.

Decennium postea, quaestionibus notariis ad has mulieres adhuc lectores concussit. 1983 quaestio ad Sally Equitare de fletu in disciplina ostendit habitus praevalentes eo tempore. Grush liber in lucem ponit crates harum mulierum versarum et progressum quod factum est in exploratione loci diversitate promovenda.

