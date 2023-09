Mundus Arabicus recognitionem in genere spatii globalis consequitur, cum astronautis sicut Sultan Al Neyadi et Arabia Saudiana Rayyanah Barnawi historiam faciens. Inspirati a cosmonautis Russiae et taikonauts Sinarum, momentum auget ad cognoscendos hos exploratores spatium spatium Arabicum ut "najmonautae".

Terminus "najmonaut" signatus est a spatio perito Lisa La Bonte et Emirati physici Dr. Mejd Alsari. Verbum Arabicum "najm" componit, stellam significat et verbum Graecum "naut" significat nautam. Anno 2020, La Bonte et Alsari website dedicatum ad missiones Arabicas promovendas miserunt et specificam identitatem spatii exploratoribus e regione comparaverunt.

Cum vocabulum "najmonaut" officialiter adhibitum non est ab aliqua spatii ordinatione, in instrumentis communicationis socialis obtinet. Custos, diurna UK, verbum in colloquio cum Dr. Al Neyadi usus est, agnitionem suam crescentem indicans.

Astronautae vulgo dicuntur qui ad spatium volant. Nomen "astro" stellam significat, eumque vocabulo "aeronaut" pro balloonistarum saeculo duodevicensimo inspiratum fuisse creditur. Exploratores Emirati et Saudianae spatii astronautae ab respectivis spatii institutionum suarum memorantur. Similiter, US, Canada, Europa, Iaponia etiam vocabulo "astronaut" utuntur pro spatiis viatoribus.

Russia astronautas suas cosmonautas significat, et Sinis taikonauts vocat. Praeposita "taikong" in Sinica spatium significat. India etiam in exploratione spatii fortis scaenicus emergit, cum consilia prima sua astronautas mittere, fortasse notae vyomanautae, in annis futuris.

Res gestae exploratores Arabum sicut Al Neyadi et Barnawi exaggerant incrementa terrarum Arabicarum in campo spatii explorationis. Cum nationes Arabicae magis instituunt cives suos ad spatium mittere, vox "najmonautae" latius accipi potest, agnoscens contributiones culturales et technologicas Arabum audaces in spatio externo.

definitiones:

– “Najmonaut”: vocabulum signatum ad exploratores spatii cognoscendos Arabes. Verbum Arabicum "najm" (sidus) et verbum Graecum "naut" coniungit.

– “Astronaut”: Terminus consuetus ad eos describendos qui ad spatium iter faciunt. Stella sumpta ex praepositione "astro" significat.

– “Cosmonaut”: Terminus in Russia ad astronautas referendus.

– “Taikonaut”: Terminus in Sinis adhibitus ut astronautas indicant. Derivata ex praepositione "taikong" spatium significat.

– "Vyomanaut": Terminus parem in India ad astronautas referri solet, quamquam eius usus publicus incertus est.

