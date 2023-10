Duo cosmonautae audaces extra stationem spatialem internationalem (ISS) die mercurii, die 25 mensis Octobris aggressi sunt, inveniens attrahenti effluxum coolantem, quod ante mense observatum est. Oleg Kononenko et Nikolai Chub, ambo e spatio propellente Russorum Roscosmos, in actu extravehiculari suo (EVA) cum missione documenti profecti sunt, et effluxum coolantem a radiatore segregant.

Per spatii ambulationem, Kononenko ammoniacam collationem, quae crescentem "blob" vel "droptam" formaverat, proxime observavit. Haec unica sententia perduxit ad contaminationem unius ex tetheris, quae in sacculo conservanda erat et extra stationem spatii relinquebatur. Cosmonautae, ad quasvis potentias certationes cum toxici coolant praeparati, suas spatia et instrumenta diligenter purgaverunt ut nullum ammoniae vestigium intra stationem reduceret.

Dum documenta radiator, Kononenko visum mirabilem invenit: numerosa uniformia in superficie tabularum foramina. Insidiatus est, moderatores fugae missionis Moscuae apud Imperium radiophonicum radiophonicis, eas quasi "exaequales extremas habentes, sicut terebratae sunt". Harum foraminum tenebrarum distributio cum mysterio circumiacentem incidit.

Ammoniae residua quae emanavit valvulae clausae formationi "blob" protulisse creditur. fabrum Russorum notitias a cosmonautis collectas diligenter resolvere ut causam solutionis effluo et explicandae futurae conservationis radiatoris diiudicabit.

Accedit, in hoc spatii ambulatione, Kononenko et Chub synthetica radar communicationum systematis in Nauka multipurposi moduli laboratorii feliciter instituerunt. Haec nova ratio magnas partes in vigilantia Telluris ambitus aget. Etiam parvum cubicum nanosatellitum emiserunt, quod ad technologiam navigandi solarem probandam destinavit. Dum alae solares ad propositum non extendebant, missio feliciter temptavit machinam instruere.

Hoc exhilarando 7 horarum 41-minutarum spatii ambulatione conclusum cum occlusione fodis ad Poisk moduli airlock. In summa, primum spatii ambulationis Chub et Kononenko sextum infigo notavit, cumulativum spatii spatiantem ad 41 horas et 43 minuta infigendo afferens.

FAQ:

Q: Quid ad spacewalk?

A: Finis spatii spatii erat ut documentum et rimam refrigerantem ab exteriori radiatore in ISS segregare.

Q: Quid cosmonautae observarunt in spatii ambulatione?

A: Crescentem "blob" vel "stillationem" e refrigerationis observabant, ac numerosa in superficie radiatoris foramina uniformia.

Q: Quomodo notitia collecta erit?

A: fabrum Russorum notitias resolvere notitias ad solvendam causam solutionis effluo et explicandae futurae conservationis radiatoris.

Q: Quae alia opera in spatii ambulatione fiebant?

A: cosmonautae synthetica systema communicationum radar inauguravit et nanosatellitum dimisit ad technologiam navigandi solarem probandam.

Q: Quousque spatii est?

A: Spatium ambulatio per 7 horas et 41 minuta duravit.

Fontes: NASA TV, Russian Space Agency Foederalis (Roscosmos)