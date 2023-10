NASA Programma Artemis, quod tendit ut astronautas ad Lunam remittat, notabile lapidem cum institutione omnium quattuor RS-25 tormentorum in Core Stage-II ad usum in Artemis 2 missione pervenit. Machinae propulsioni et rationi avionicae feliciter appensae sunt, maiorem gradum in progressione signantes. Scaena media, stantis ad pedes CCXII, lineamenta duo piscinae magnae liquoris propellant et quattuor machinas RS-2.

Processus institutionis incohatus est primo Septembris, cum ultima machinae inauguratus est Kalendis Septembris. perficiendi.

Quamvis progressus in Core-stage II factus sit, certatio quaestionis apud Michoud Coetum Facility opus in Core Stage-2 retardatur, quod pendet pro missione Artemis III. Sed NASA optimatum propositum invenietur. Core Stage-3 exspectatur serius hoc anno complendum, dum Core Stage-III hora exeunte 3 vel 2 mane ad perfectionem accedet.

Praeter officinas machinarum, RS-25 machinas suas inaugu- ratas test subierunt. Machinae pro 550 secundis probatae sunt, debitam durationem ex 50 secundis excedentes. Haec probatio prima est 12 propositorum per 2024 probationes, et spectat efficaciam novi machinarum partium aestimare.

Quamvis progressio, Programma NASA Artemis criticum obvenit suam sustinebilitatem et impensas magnos. Plene expendibile SLS lunae erucae, in programmate usus, ab inspectore generali immodico facta est. Sed NASA programmatis committitur et laborat ut provocationes oeconomicas alloquatur.

