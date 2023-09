In recenti studio edito in Acta Nationalis Academiae Scientiarum, investigatores ab Universitate McGill in cellis humanis exemplar fascinantem invenerunt, quae congruentem symmetriam mathematicam per totum organismum sequi videtur. Studium relationem reciprocam inter magnitudinem et comitem cellulae indicat, suggerens mercaturam inter has variabiles.

Magnitudines cellae ac magnae partes ludunt in augmento et functione corporis humani. Nihilominus tamen nullum studium comprehensivum relationis harum factorum per totum organismum humanum perscrutatur. Ad hoc hiatum implendum, turmas investigationis notitias e supra 1,500 fontes evulgatos exaravit ut singulas notitias mensurae cellulae crearet et per rationes cellularum maiores numeraret.

Inventiones studiorum ostendunt quod sicut magnitudo cellae crescit, computatio cellae decrescit, et vice versa. Id est, cellulae intra genus magnitudinis datae aequaliter conferunt ad summam corporis cellulosam taeda. Necessitudo inter magnitudinem et comitem cellulae verum habet per varias cellulas species et species magnitudines, formam constantem homeostasis significans.

Investigatores aestimant marem circiter 36 trillion cellas in suo corpore habere, feminae autem circa 28 trillion cellas habent, et puer decem annos circiter 17 trillion cellulas habet. Distributio biomass cellae ab musculis et cellulis pinguibus dominatur, cum cellulis sanguineis rubris, bracteis et cellulis sanguineis albis magnam vim habent in comitibus cellulis.

Interestingly, unumquodque genus cellularum conservat notam amplitudinis magnitudinem quae in progressione unius cuiusque uniformis manet. Praefecti haec contra species mammalium constantes sunt, suggerentes principium fundamentale biologiae cellae.

Super, haec investigationes inexplicabilis apparet necessitudinem inter cellulam magnitudinem et comitem in corpore humano. Inventiones pervestigationes praestant in cellularum evolutione et operatione praebent, novas aperiunt aditus ad ulteriorem explorationem in campo biologiae.

- Acta Academiae Scientiarum (2023).

- Department of Terra et Scientiarum Planetarium, Universitas McGill, Canada.