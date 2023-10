Quid cometae fiunt et unde veniunt?

Cometae sunt objecta coelestia, quae imaginationem nostram capiunt cum striis lucidis per coelum et caudas longas. Sed vidistine umquam mirati sunt quid cometae fiant et unde sint?

Cometae revera reliquiae sunt ex formatione systematis nostri solaris abhinc circiter 4.5 miliarda annorum. Plurimi gas, pulvis, petra, et metalla in Sole et planetis finita sunt, sed cometae et asteroides non captae sunt.

Cometae saepe nominantur ut "sordida nives" vel "dirtballs glacialis" quia filicum petrae, pulvis, glaciei et vapores congelatus et moleculae sunt. Nucleus cometae ex his materiis est nucleus.

Circum nucleum est stratum crinitum glaciei, pyramidi nivi simile et crusta crystallina densa. Crusta formae cum cometae prope Solem accedunt eiusque strata exteriora calefaciunt. Cum suis crispis foris et intus crinitis, cometae penitus frixae glaciei cremor comparatae sunt.

Plerique cometae pauca tantum milia lata sunt, cometae maximae notae circiter 85 milia passuum lata. sunt respective parva et obscura, apparentia modo cum appropinquant ad Solem;

Cometa cum ad Solem appropinquat, calefacit et sublimationis processum subit. Hoc est cum vapores congelati et moleculae in superficie cometae directe a solido ad gas mutant. Gas et pulvis dimissi faciunt nubem circa cometam quae nota est coma.

Coma correspondent cum Sole duas caudas creare. Ion cauda ex gasis conficitur et colore caeruleo apparet. Pulvis cauda formatur ex pulvere particulis sublimatione emissi et in lucem solis reflectitur, dans caudam figuram curvam.

Cometae orbitas valde eccentricas habent, significationes habent ovales elongatas cum extrema trajectoria, quae eas tam prope et procul a Sole capiunt. Plurimum temporis impendunt in longinquis regionibus systematis solaris lente per exteriora spatia movendo.

Multi cometae oriri creduntur ex nube Oort, putamine rotundo parvarum corporum solaris, quae systema nostrum solarem circumdant. Cometae a nube Oort longa spatia orbitae super 200 annos habent et vocantur cometae longae.

Cometae autem breve tempus habent periodi orbitalis minus quam 200 annorum. Quidam breve tempus cometae ex Kuiper Cingulum veniunt, cingulum asteroidum ultra Neptunum. Sunt etiam cometae Iovis-familiae, qui periodos orbiales minus quam XX annorum habent et tantum ad orbitam Iovis attingunt.

Cometae breve tempus in rationi solaris interioris relative expendunt, illuminando ut Solem appropinquant antequam deficiant et ad systema solaris exteriorem redeuntes.

Cometae pergunt ut curiositatem nostram capiant et perspectiones in originibus systematis nostri solaris praebeant.

