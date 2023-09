Cometes nuper repertus nomine Nishimura instituitur ut proximam Telluri accessionem proximam hebdomadam daret, speculatoribus occasionem praebet unicam hanc spectaculi caelestis conspectum capiendi. Cornet Nishimura viridi colore et magna magnitudine dimidii mille passus conspicuus est visus in caelo noctis.

Die Martis, hic cometes intra 78 decies centena milia passuum Terrae veniet antequam iter suum circa solem ascendat et in spatium recedat. Dum Nishimura orbita diligenter deformata est et nostrae planetae nullam comminationem ponit, eius species occasionem praebet astrologis et fanaticis ut imagines huius cosmici viatoris attonitos capiant.

Ad Nishimura Comet observare optimum tempus est ante solis ortum cum prope Leonem constellationem in caelo erit. Commendatur utendi binocularibus vel parva telescopio optima visibilitate. Sed ut Nishimura propius Terram movet, etiam clarior fiet, ut facilius nudo oculo maculari possit.

Cometes apparebit in Hemisphaerio Septentrionali usque ad diem Mercurii cum expectatur ab aspectu evanescere. Sed noli timere, sicut Nishimura in Hemisphaerio Australi exeunte Septembri apparebit, aliam occasionem praebens eius pulchritudinis testimonium.

Quod peculiariter Comet Nishimura efficit, eius viridis color est, ex praesentia " carbonis diatomici, moleculi valde reciproci, quod ex commercio solis et materiae organicae creatum est". Haec unica linea mentem tam professionalis quam amateur astronomorum invertit.

Interestingly, Nishimura non per telescopium automatum perlustrat sed per hideo Nishimura, amateur astronomus in Iaponia, utens vexillum digitalis camerae et telephoto lens inventa est. Quam ob rem cometa apte ab inventore suo nominata est. Hoc non primum hideo Nishimura cometas detegit, sicut duos alios antea identificavit.

Si condiciones tempestatum permittunt, occasionem videndi raram apparitionem Cometae Nishimurae antequam currit circa solem et valere iubet per 400 annos proximos. Ante oculos vestros evolvantur mirabilia universi, et miramur pulchritudinem proximorum cosmicorum nostrorum.

