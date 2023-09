Praeparans ad Prosperum Colorado Sequor Hike: Disciplina, Apparatus, Victus et Acclimation

In conatu meo hike Colorado Trail in 2022, Vestigium relinquere habui post 220 milia passuum. Iterum mense Augusto 2023 tentare decrevi, percepi mihi necessitatem aliquas mutationes facere. Articulus hic elucidat areas clavem ubi accommodationes feci - disciplina, arma, cibus, acclinatio - ut casus meos augeat felicitatis complementum.

Ad institutionem meam emendandam, aliquot lacunas in praecedenti accessu identificavi. Dum multum hiking egi et in exercitatione mea ascendendo incorporatus sum, intellexi me plus iaculis opus esse in cardio disciplinae et adiectione virium disciplinarum. Programma speciale 8-septimanum secutus sum, quod connexis viribus exercitatio, cardio regularis, et hikes difficultatem augendi. Vivens in Seattle, usus sum scalarum forensium publicorum ad exercitium scalarum ascensionum. Sed disciplina mea cum frigore correptus est cum aegrotarem, me cogens itinera quaedam meditata deesse. Quamvis his incommodis, trailhead ad veniendum nullas provocationes vincere decrevi.

Secundum calces, volui pondus in pedibus meis minuere, ne plantaris fasciitis me elaboratum comprobaret. Tres mutationes maiores feci: Durston X-Mid Pro 2P meum priorem tabernaculum pro leviori optione reposui, manticam meam upgrade ad Gossamer Apparatus Mariposa 60, et in Altra Olympo 5 calceos dexteros inveni, qui necessaria sustentationi ac subsidio praebuerunt. spatium toebox.

Cum eventum de non posse consumere satis calories in vestigia, adiunxi Backcountry Foodie, subsidium pro deserto audaces focused in nutritionem, recipes, farinam consilio. Liquidam optiones meas in prandia incorporavi, praesertim ad ientaculum. Tum etiam terrorem meum Garmin vigilia ad me commonefacit ut comederem quotiescumque 500 calories in mea hikes urebam.

Ut altitudini melius acclinem, praescriptum Diamox (acetazolamidis) consecutus sum medicamentum communiter ad praecavendam aegritudinem altitudinem. Maritus meus et in Colorado sex dies antequam tempus inceptum meum venissem, commoratus in regione Boulder/Denver se acclimavit. Profecti sumus deinde ad Leadvillam, urbem maximam in US incorporatam, quae perutile experimentum pulmonis descensori nostro praebebat.

Hisce servandis disciplinae meae, instrumenti, cibi, et acclimationis consiliorum, sperabam augere casus meos perficiendi Colorado Trail anno 2023. Etsi provocationes adhuc procedunt, decrevi eas vincere et metas hiking assequi.

