Quando iuvenes incipiunt cogitare sicut adulti?

Studium fundamentale in natura Communicationum divulgatum praebet novas perceptiones in adolescentibus functionis exsecutivae maturationis. Munus exsecutiva refertur ad artes cognitivae certas, quae singulos ad consilium, commutandum inter opera, incumbunt, impedimentis resistunt. Secundum studium, munus exsecutivum typice maturitatem attingit per annos XVIII.

Investigatio involvit analysin data ex supra 10,000 participantium trans quattuor varias notitias, chartulam comprehensivam evolutionis cognitivae in adulescentibus exhibens. Inventiones significantes implicationes habent pro parentibus, educatoribus, psychiatris, ac potentia iudiciali systema in definiendis finibus adolescentiae.

"Cum cum parentibus loquor, multum dicunt, "Non est modus ut XVIII annos meos adultus plene formatus sit"" dixit auctor senior Beatriz Luna, professor psychiatriae in schola Pittsburgh Universitatis. Medicamentum. « Facultas utendi munus exsecutivum cum aetate certo melioris et, saltem in officinarum occasu, per 18 annos aetatis maturescit.

Ante hoc studium adulescentiae timelineum minus clare definitum est comparatum ad miliaria bene documentorum infantiae. Intricatio processuum evolutionis cum pubertate et defectu instrumentorum ad analysandum complexum datastarum inpedivit priorum conatum ad evolutionem cerebri teenage describendam impedivit.

"In studio nostro consensum exhibere voluimus et non solum gibbum" explicavit auctor Brendeni Tervo-Clemmens. "Haec scientia progressus magnas notitias occurrit. Utimur instrumentis quae inquisitoribus usque nuper non suppetebant."

Haec investigatio ostium aperit ad investigandum effectus therapeuticorum et medicamentorum interventus progressus miliariorum. Praeterea tempus proprium exsecutivae functionis maturationis intellegens augere potest maturitatem diagnosis morborum mentalium sicut schizophrenia, quae saepe in adolescentia emergunt.

FAQ

Quid est munus exsecutivum?

Munus exsecutiva refertur ad artes cognitivae certas quae unumquemque efficere possunt ut consilium, commutandum inter opera, incumbo, perturbationibus resistant, ac affectiones moderentur.

Quid studium fuit?

Studium notitiarum enucleata ex supra 10,000 participantium per quattuor varias notitias notas. Investigatores collecti sunt 23 mensuras distinctas functionis exsecutivae et adhibitae mathematicis exemplaribus ad mutationes super tempus vestiendas.

Cum enim typically munus exsecutivum maturescant?

Secundum studium, munus exsecutivum typice maturitatem attingit per annos XVIII.

Quae sunt effectus huius investigationis?

Inventiones huius studii implicationes habent parentes, educatores, psychiatras ac potentiam iudicialem. Intellegere tempus proprium exsecutivae functionis maturationis potest adiuvare ad cognoscendas deviationes et faciliorem diagnosim in morbis mentalibus praematuris.

Quomodo haec investigatio attingit interventus medicinales et pharmaca?

Cum chartis incrementum praebens ad exsecutivam progressionem functionis, haec investigatio permittit investigatores investigare quomodo interventus medicinales et medicinales in miliariis progressus miliariorum afficiunt.