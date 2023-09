NASA Monet Close Congressus cum Asteroid 2023 SE4

NASA monuisse de asteroideo appropinquante notum as Asteroid 2023 SE4. Asteroides exspectatur ut proxime accedens ad Terram hodie, Septembris 29. Pertinet ad coetus Aten asteroidum, qui sunt Terrae-Transux Prope Terram Asteroides (NEAS) cum securibus semi-majoribus quam Terrae minor. Asteroides ut Objectum Periculosum Potentiale non indicatur et in Terram fragorem non expectatur.

Asteroidea 2023 SE4 circiter 45 pedes lata est, magnitudine domui similis. NASA orbitam suam variis satellitibus utens, necnon spatiis et fundamentis telescopiis quaesita est. Proxima asteroidis adventus aestimatur ad distantiam 2 milionum chiliometrorum a Tellure ad celeritatem 16662 chiliometrorum per horae esse.

Hoc non est primum quod Asteroid 2023 SE4 prope Terram appropinquavit. Antea transivit ad spatium 4.1 miliones chiliometrorum die 1 Octobris 1965, et expectatur aliam arctam accessionem habere die 27 Septembris 2061 .

Processus asteroides nominandi implicat assignationem provisionis designatio Unionis Astronomicae Internationalis (IAU). Haec designatio typice consistit in numero serial, qui annum inventionis asteroidis sequitur, duabus litteris indicans ordinem suae inventionis eo anno.

Cum asteroides arcta congressio cum Tellure hodie non curet, NASA continua vigilantia et studium asteroidum pendet melius ut suas notas et minas potentiales cognoscant. Per missiones sicut DART, Aurora, OSIRIS-REx et Hayabusa2 spatium institutionum intendunt notitias de asteroides colligere, incertas obscurare et facultates ex illis in futurum extrahendi facultatem explorare.

Fontes: NASA, Agency Space Europae (ESA)