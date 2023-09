Scientists usus Camerae Hack revelare occultas regiones Solis atmosphaerae

Manipulus phisicorum post Extremi Orbitri solaris Ultraviolet Imager (EUI) feliciter usus est camera hack ad capiendas imagines raro visas regiones atmosphaerae Solis. Addito parvo instrumento prominente "pollex", lux clara e Sole impedita est, sino languidiore luce atmosphaerae suae visibilem esse.

Hack involvit ostium securitatis in EUI cameram transmittens, quod elabitur ut in lucem pateat. Reprimendo ostium medium pollicem, lux clara e disco Solis tegebatur, lux ultraviolacea e corona, partem extremam ostendens. de atmosphaera. Ex quo fit imago ultraviolacea coronae Solis, cum discus Solis in medio superponatur.

Corona, quae clara luce superficiei Solis occultari solet, in sola eclipsis solis totalis conspicua est. Effectum eclipsim imitando, docti imagines coronae capere potuerunt, quae investigatores diu fefellerunt propter altiores temperaturae superficiei Solis comparati.

OESA Solaris Orbiter anno 2020 inductus, intendit ut imagines Solis comprehendere propensuras sex instrumentorum ad nonnulla sua mysteria retexere. Haec camera hack demonstravit potentiam ad novum instrumenti genus, quod simulacrum Solis et coronae eius capere possit.

- NASA/ESA (image)

- Frédéric Auchère, Astrophysicus apud Institutum Astrophysicarum Universitatis Paris-Sud

- Daniel Müller, ESA