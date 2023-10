Novum studium ab inquisitoribus in Universitate Amstelodami celebratum invenit 40% singulorum optare ignorare quomodo eorum decisiones alios attingant, saepe hac ignorantia utentes ad suiipsius agendum. Haec agendi ratio, quae « ignorantia voluntaria » appellata est, affinis est cum sumptis qui dissimulant problematicas origines productorum ementium.

Investigatores deduxerunt meta-analysim 22 investigationum investigationum quae participantium 6,531 pertinentium. In his studiis alii participes de effectibus actionum suarum informati sunt, alii vero ad discendum vel imperitandum remanserunt. Investigatores detexerunt se, data facultate, 40% hominum eligere noluerunt consectaria suarum actionum cognoscere.

Praeterea studium manifestavit voluntariam ignorantiam cum diminutione altruisticarum morum coniunctam esse. Participes qui conscii erant suarum actionum consequentium erant 15.6 puncta recipis magis verisimile ad generosum agere comparatum iis qui ignorare vellent manere.

Investigatores supponebant unam causam esse ignorantiae voluntariae posse esse voluntatem affirmativam perceptionem sui ipsius conservandi sicut personam altruisticam. Studium invenit participes, qui consectaria suarum actionum discere voluerunt, 7 recipis puncta magis ad generose agendum, suggerentes verae personae altruisticae propensiores esse ad seipsos de consecutionibus eorum decisionum educandi.

Haec investigatio praevalentiam in lucem ponit et effectus nocivis ignorantiae voluntariae. Multas altruismi perceptae actiones magis impelli posse impulsibus socialibus et sui ipsius imaginis, quam verae sollicitudinis aliorum bene esse. Motiva intellecta, post ignorantiam voluntariam, adiuvare possunt consilia ad hoc certamen explicandum et ad decernendum magis informatum promovendum.

sources:

American Psychologicum Consociationis (APA)

Universitatis Amstelodamensis