Seres Abies habet Altissimum Carbon Sink Rate in Medio Aetate, Study Finds

Recens studium ab investigatoribus ex horto botanico Meridionali Sinarum gestum ostendit abietem Sinensem, etiam Cunninghamiam lanceolatam, summam ratem carbonis submersam in media aetate habere. Haec inventio significans est sicut abies Sinica late in programmatibus afforestationum in Sinis meridianis adhibetur, eiusque carbo sequestrationis capacitas intellegens adiuvari potest cum mutatione climatis minuendi nisus.

Studium in villam sylvam Guangdong Provinciae tendit, notitias colligendi in repositione carbonis et capacitatis sequestrationis abietibus Sinensium diversis aetatibus. Inquisitores evolvit stirpem carbonii in variis componentibus, ut arbores, understory, vegetationes, lectica, solum et totam oecosystematis.

Eventus declaravit stirpem carbonis signanter augeri cum aetate silvatica, cum tota ecosystem carbonis stirpis fere triplicata ab 129.11 megagrams per hectare ad quinquennium aetatis ad 348.43 ad 60 annos aetatis. Sequestratio carbonis rate abiegnis Sinensium altiore incremento in duobus primis intervallis aetatis ostendit, in iugi 15-20 anno, et deinde in intervallis aetatis posterioris declinans.

Studium peractum est sequestrationem carbonii abietibus Sinensibus ab aetate sua dependere, cum summae rates in media aetate 15 ad 20 annos evenisse. Investigator plumbeus Liu Juxiu credit has inventiones pretiosos esse posse pro mutatione climatis nationalis, actionibus mitigatis et programmatum afforestationum.

Studium, in ephemeride Scientiarum Summae Environment editum, in lucem ponit sequestrationem carbonii abiegnis potentiae Sinensium et munus suum in diminutione climatis mutationis effert. Praebet pervestigationes utiles consiliorum et consociationum quae in afforestatione nisus sunt, efferre momentum considerandi aetatem arborum in maximizando carbo sequestrationis beneficiorum.

