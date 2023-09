Sina recentissimum suum telescopium latum campum nuper detexit, Latum Campum Survey telescopium (WFST), in montibus provinciae Qinghai situm est. Cum diametro 8.2 pedum (2.5 metrorum), WFST est maxima facilitas circumspectionis temporis in Hemisphaerio Septentrionali. Mosaicis CCD detectoribus instructus 9k x 9k, resolutionem 9,000 pixellarum in axibus horizontalibus et verticalibus habet, sinit eam imaginum astronomicarum singula comprehendere.

Coniunctim evoluta ab Universitate Scientiarum et Technologia Sinarum et Purpureo Monte Observatorio (PMO) sub Academia Scientiarum Sinensium (CAS), WFST intendit ad Monere specificas regiones caeli per tempus, ut supernovas et supernovas eventus astronomicas deprehendens. discidium certe Thadal. Etiam Sinarum facultates augebit in obiecto prope Terram vigilantiam et praenuntiationem.

Debut imago ab WFST dimissa est imago Andromedae galaxiae stupendo, ostendens suum late campum et magnae solutionis facultates. Provectioris telescopii notae designatio, ut dolium lens longum ad lucem vagam redigendam et minore spatio lucis interclusionis ad altioris sensus sensibilitatem, eam comparandam cum apparatu observationum internationalium antecedens.

Constructio WFST in mense Iulio 2019 prope oppidum Lenghu incepit, in planitie sita cum mediocris elevatione 13,120 ft. (4,000 metris) supra mare planum. Hic locus opportuna praebet caelos noctes claras, condiciones atmosphaericas stabiles, caelum siccum et minimam lucem pollutionis.

WFST insignem promotionem astronomiam Sinensium repraesentat et peritiam patriae in campo effert. Philosophus vetus Mozi Sinensium dictus est, etiam Micius cognominatus, qui prima experimenta optica, telescopia spectaculorum domestica innovationem et progressum scientificum in Sinis gessit.

Source:

- University of Science and Technology of China

— Observatorium Purpureum Mons (PMO), Academia Scientiarum Sinensis (CAS)

- CCTV+