Sinarum missio spatium exspectans, Chang'e VI, pone primum dimidium 6 deducendum, etiam satellitem ex Pakistania comprehendet. Sinis National Administrationis Spatii (CNSA) denuntiavit Chang'e missionem VI stipendiorum ex Pakistan, necnon Agency Space Europae (ESA), Gallia, et Italiam portare.

Chang'e 6 missio intendit probare gasi radioactivo utentes instrumentis Gallicis, una cum Ione Negative Ion Detector et Valle Brett Radar Systemate Italiae. Satelles Pakistanus CubeSat etiam in orbitam lunae mittetur ut partem huius missionis.

Sina active accelerans suum Consilium Internationale Research Lunae Inquisitionis Statio, et plures internationales societates sicut effectus emergere expectantur. CNSA affirmavit missionem Chang'e 6 stipendiis et satellitibus e quattuor regionibus ad cooperationem internationalem augendam ducet.

Haec missio prima erit colligenda exempla e tenebris lunae et eas in Terram reducet. Superiores missiones tantum exempla e proximo lunae superficie collegissent. Primarium propositum missionis Chang'e est colligere exempla e diversis partibus lunae ad melius intellegendum suam aetatem. Post hanc missionem, Sina consilia misit Chang'e 6 missionem roboticam ad polum lunae meridionalem ad quaerendum signa glaciei et atmosphaerae tempestatisque regionis studere.

Missio Chang'e VIII finem missionum Chang'e notabis et in animo est ut potentia investigationis stationem lunae instituat. Notatu dignum est Sinas ante miliarium insigne 8 consecutus cum sua Chang'e 2013 missione feliciter collegit exempla e luna et eas in Terram reduxit, faciens Sinas tertiam regionem in mundo facere post Civitates Foederatas et Russiam. .

