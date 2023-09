Sina in publicum vocat nomina duorum spatii ad suggerendum, qui munus in nationis consilio mittendi astronautas ad lunam mittendas cruciabit ante 2030. Sinis Spatium Agency (CMSA) certatum incepit, invitans populum ad nomina subicienda. lunam turbatam descensorium et novam generationem spatii cantavit.

CMSA definivit electa nomina reflectere valores nucleos et elementa ad spatium fugae humanae pertinentia, necnon in lumine Sinarum peritiam intellegentis fabricandi. Certamen ad diem 30 Septembris decurret, et procuratio brevissima nomina 10 erit post electionem praeviam. Online suffragiorum aperietur nomina brevia, cum postrema delectu facta per turmas recensionis peritorum in aerospace et litteratura consistens.

Sinis iam experimentum deduxit novae generationis navicularum cantavit, quae expectatur plenam probationem subire volatum anno 2027 utente Longo Martio 10 erucae. Minus informationes circa lunares descensores praesto sunt, sed nuntia indicant eam pondo circiter 57,320 ponderare et moduli portum et moduli propensionem consistere. Hic descensorium ad duo astronauta ad superficiem lunae et ad orbitam lunarem transportandam destinatur.

Missio duas launches longi Martii 10 erucae requiret. Singulae animationes a CMSA visualise descensores, spatii et progressionis missionis intentae emissae sunt.

Hoc inceptum publicum permittit ut finis explorationis lunaris ambitionis nationis participet. Sinae confligere et incitare studet, sensus superbiae et dominii nationalis in progressione locali fovens. Certamen officium Sinarum reflectit ad praesentiam suam progrediendi in spatio explorandi et sperandi capere essentiam rerum suarum cum nominibus electis.

