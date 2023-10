Novus Study revelat Interesting Inventiones de Chandrayaan-III's Lunae Landing

Recens studium a physicis ex Tractus Indicis Inquisitionis Organizationis (ISRO) perductum ostendit attrahenti singula de historico adscensu lunae de Chandrayaan-3 descendentis moduli Vikram. Studium, cui titulus "Characterisatio Ejecta Halo super Superficies Lunares Circa Chandrayaan-3 Vikram Lander Usura OHRC Imagery" divulgatum est in Acta Societatis Remotae Sensing Indicae.

Secundum studium, cum Vikram in superficie lunae die 23 Augusti 2023 tactum suum fecit, mirabilem phaenomenon quod "ejecta halo" notum fecit. Haec halo ejecta generata est ut moduli descensor pulvis lunarem suscitavit et claritatem circa se in descensu et exscensu creavit.

Summus resolutio imaginum panchromaticarum e Chandrayaan-2 orbiter Orbitrae High-Resolutions Camerae (OHRC), phisici imagines ante et post portum eventu captas comparaverunt. Notabant ejecta halo quasi inaequalis lucidi panni circum descensorem.

Studium aestimat circiter 2.06 tonnas epi regolithorum lunaris (materia superficiei) eiectas et eiectas esse in area 108.4 m² circa portum situs. Haec significativa obsessio materiae lunaris praebet pervestigationes pretiosas in processibus geologicis et compositione superficiei lunae.

Chandrayaan-3 prosperum mollem appulsum in superficie lunae historicam consecutionem Indiae notavit, eamque quartam regionem ad terram spatii ad lunam intendit et primum in regione polaris attingit. Cum appulsu, Vikram lander et Pragyan Rover varias mensuras in- situs gesserunt, praesentiam sulphuris in regione confirmantes et elementa minora detecta.

Quamvis modus dormiendi post unum diem lunarem, nisus est excitare descensorem et piratam hactenus infeliciter fuisse. Attamen notitiae et inventiones per tempus operationis collectae pergunt praestantes perceptiones in proximum caelestem proximum praebere.

Q: Quid est halo ejecta?

A: Halo ejecta phaenomenon est, quod in exscensione lunari occurrit, cum pulvis lunaris elevatur, lucidum circa portum locum creans.

Q: Quantum materia lunaris ejecta est in Chandrayaan-3 accessu?

A: Studium aestimat circa 2.06 amphoras superficiei lunaris materiae eiectas et eiectas esse in area 108.4 m² circa portum situs.

Q: Quid aliquae fuerunt mensurae per Vikram et Pragyan Rover?

A: Quidam mensurarum peractarum includunt praesentiam sulphuris in regione confirmantes et praesentiam elementorum minorum in lunari superficie detectam.

