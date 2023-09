Indian Space Research Organization Expectat Ortus pro Communication cum Chandrayaan-3

Indici Tractus Research Organizatio (Isro) avide anticipat ortum solis super polum lunarem meridionalem, cum permittet eos communicare cum Vikram descensori et Pragyan pirata suae Chandrayaan-3 missione. Duo lunares in somno modum fuerunt praeter 15 dies propter noctem lunarem, sed solis adventu in punctum Shiv Shakti, condiciones eorum operationales meliores exspectantur.

Magistratus Isro affirmaverunt spem se esse communicationum restaurandi cum descensu et piratica, nunc oriente sole accidisse ad locum portum. Hoc momentum missioni est, sicut calor solis praevisus, necesse est tam terrestrem quam piratam ad functionem.

Chandrayaan-III missio die 3 Iulii 14 immissa est et miliaria significantia iam consecuta est. Fecit Indiam quartam regionem feliciter terram lunae et primam iuxta polum lunarem meridianum. Primarium missionis propositum est explorare hanc regionem scientifice quaerentem, quae substantiales aquas congelatas continere creditur.

Vikram descensor et Pragyan piratica varia experimenta egerunt ex eo quod pridie Kalendas Septembris 23. electronici densitates in ionosphaerio Lunae mensuraverunt et lectiones temperaturae superficiei lunae sumptae sunt. Etiam pirata primam imaginem terrae in superficie lunae cepit.

Nihilominus, nox lunares operationes constitit sicut gravidae vehicularum, quae sunt in solaribus viribus, non valuerunt ut systemata sua sine sole currendo servarent. Isro sperat se cum impetu solis, missionem suam explorationis fundamento resumere posse, si electronici noctis frigidae superfuerant.

Si Isro communicationem cum Vikram et Pragyan feliciter instauraverit, res mirabilis erit, ostendens eorum mollitiam et technologicam virtutem in campo spatii explorationis. Ortus solis in puncto Shiv Shakti potentiam habet ut initium novi capitis explorationis lunaris notare possit.

