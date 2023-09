Chandrayaan-3: exspectationes et potentiae Inventiones de Vikram Lander et Pragyan Rover

Dum Space Indian Organization Research (ISRO) experrectus Chandrayaan-III scriptor Vikram descensor et Pragyan pirata, clavis takeaways expectat semel incohendi notitias collectas incipiunt. Hae inventiones vim habent ut pretiosam cognitionem de solo lunae praebeant, quae missionibus futuris ad Lunam prodesse possunt, etiam in iis quae humanam habent explorationem.

Vikram descensor et Pragyan piraticus ab ISRO in somno sunt et excitare praecipitur die Septembris 22. Praeses ISRO, S Somnath, memoravit quod aestimationes finales morum systematis nonnisi post experrectos fieri possunt. Etsi notabilis copia notitiarum collecta est, indagatio et interpretatio eventuum plures menses vel etiam duos annos capere possunt.

Anil Bharadwaj, Director Physicae Investigationis Laboratorii (PRL), affirmavit umbilicum nunc esse in variis parametris discendis, sicut lineamenta superficiei, temperatura, compositionem elementalem, actionem seismicam et condiciones revelli. Animadversiones ab instrumentis factae habent facultatem ad novas perceptiones in revelli lunari. Viae piraticae motus, in imaginibus instrumentorum captis conspicui, terram laxam indicant, striatus circa centimeter profundus et pedes decurrentis in superficiem. Cum missio altius in terram lunarem progreditur, expectatur densior fieri.

Chandrayaan-3, tertia missio lunaris ISRO, die 14 mensis Iulii a Satish Dhawan Centro in Sriharikota deducta est. Intendit missio ad novas technologias explicandas et demonstrandas necessarias ad missiones interplanetarios. Indigenus Lander modulus (LM), Propulsio moduli (PM), et Rover instructi sunt instrumentis provectis ad colligendas notitias de superficie et ambitu Lunae.

Super, notitia a Vikram et Pragyan collecta habet facultates conferendi ad progressiones scientificas et portas apertas ad ulteriorem explorationem non solum Lunae, sed etiam ad futuras missiones spatium humanum.

