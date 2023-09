ISRO tendit ut Contactus cum Chandrayaan-III scriptor Vikram Lander et Pragyan Rover

In Indian Space Research Organization (ISRO) vehementer exspectat contactum constituere cum Vikram descensori et Pragyan piratica missione Chandrayaan-3. Quamvis communicationis hodiernae niger, phisicis spe remanent contactum illum restituturum esse, cum dies lunaris progressus et temperaturae superficies oriuntur.

S Somnath, princeps ISRO, agnovit difficile esse prorsus praedicere cum communicatio cum instrumento fiet. Dum conatus ad descensum et piratam porrigitur, signa nulla hucusque recepta sunt. Nihilominus, ISRO suam obligationem confirmavit pergere conatur contactum facere.

Scientistae sunt optimae circa expectationes resuscitatae, considerantes diem lunarem expectari ad altiores temperaturae afferendos, quae adiuvari possunt in facultatibus operandis descensor et vagantis. Quamvis Vikram descensor idem tentationem non subiit ac piratam ad resistendum frigidissimis temperaturis, simile consilium Pragyan et Vikram suggerit prosperos probationes pro Pragyan etiam ad Vikram pertinere.

Prior modus ad somnum ineundo, instrumenta Chandrayaan-3 plene onerata sunt et positi lucem capiendi simul cum dies lunaris incepit. Accedit, quod recipiens in stando servabatur, permittens instrumenta potentialiter reviviscere et inquisitiones continuare per 14 dies adiectis.

Interea ISRO iam in missionibus futuris destinatur quae notitias ad Terram reducere intendunt. Prospera saliunt a Vikram descensore ad III Kalendas Octobris notabile gradum in hac parte notatum. Magistratus ISRO affirmaverunt programmata promovenda reddere exempla in Tellure secundum experimenta in luna peracta. Etsi tempus certum non est huic tamen, spatium agentis operatur ut suas rationes exacuat, ut fugam reditus in futurum perficiat.

