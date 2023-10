Novum Testimonium provocat Traditional Hunter-Gatherer Gender Roles

Recentes investigationes anthropologiae a professore Sarae Lacy ab Universitate Delaware habitae impugnat fidem longam esse viros venatores et feminas in temporibus prehistoricis colligentes. Lacy et collega eius Cara Ocobock ex Universitate Notre-Dame recensuerunt argumenta archaeologica et litteras ab aetate Palaeolithica et parum subsidii invenerunt pro notione partium quae singulis sexui specialiter assignatae erant. Mulieres etiam venationes corpore capaces fuisse et exempla aequalitatis utriusque sexus antiqui instrumenti, victus, artis, sepulturae, et anatomiae fuerunt.

Lacy et investigatio Ocobock theorii "Homo Venatoris" directe contradicit, quae primum ab anthropologis Richard B. Lee et Irven DeVore anno 1968 divulgata est. Theoria opinatur venationem in evolutione humano summopere agere et omnes venatores masculinum esse. Lacy amplam hanc theoriae acceptionem attribuit ad studium generandi et sperat se in eo invenire quod defectus accessus ad futuram inquisitionem fiet.

Manipulus investigationis etiam anatomicas et physiologicas differentias virorum et mulierum exploravit ut determinaret si hae causae mulieres venatione prohiberent. Dum homines in actionibus reperiunt celeritatem et potentiam quaerunt, mulieres commodum in actionibus patientiam exigunt. Utraque actionis venationi antiquitus necessaria erant. Manipulus etiam munus estrogenium illustravit, quod praestantior est in feminis, cum hoc commodum conferens.

Haec nova investigatio provocat diuturnas opiniones de sexum muneribus in societatibus prehistoricis ac necessitatem extollit ulterioris explorationis vitas hominum veterum, praesertim mulierum. Lacy credit ideam flexibilitatis et laboris communis in parvis communitatibus esse defectum assumptionis cum societatibus prehistoricis studet.

sources:

- Scientific American

- American Anthropologus

- University of Delaware

- Universitas Notre-Dame

- "Homo Venator" by Richard B. Lee et Irven DeVore