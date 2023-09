Physici Angusta Quaerere pro Magneticis Monopolia Using Amplus Hadron Collider Data

Medici iamdudum suspicati sunt monopolos magneticos - particulas quae polum septentrionalem vel meridionalem sine parte habent. Dum haec monopolia fallaces adhuc invenienda sunt, nova notitia ex Large Hadron Collider (LHC) investigatoribus dedit, ut spatium energiae possibilis ubi residere possunt monopolis magnetici coarctare.

Notio monopolium magneticarum a physico Paulo Dirac originaliter proponitur. Praesentiam monopolorum magneticarum quantis mechanicis consentaneum iri suadebat, et quaedam explicata notiones criminis explicare posset. Secundum opinionem Dirac, minimum crimen magneticum pro uno monopole est 68.5 temporibus in electronico crimen, cum monopolis maioribus multiplicatis illius.

In annis 1970, quaesitio monopolis magneticae momentum consecuta est ut facta est praecipuum experimentum theoriarum quae relativum generalem et quantum mechanicam unire intendebant. Dum relationes de inventione monopolorum magneticorum interdum exsurrexerunt, saepe abstracti sunt vel casus erroris.

Collaboratio ATLAS CERN, data ex LHC, duas machinas possibiles identificavit, quibus summa industria collisiones inter protons magneticos monopolis cum missis usque ad 4 TeV creare poterant. Ambae machinae emissione photons virtualis involvunt per protona. In una missione, virtualis photon monopolam magneticam per se gignit, et in altera duo photons inter se agunt ad monopolim. Aut horum missionum duplicem symmetriam electrico-magneticam in aequationibus Maxwelli fractam restitueret.

ATLAS probationes monopolium magneticarum quaerit quaerendo crimen depositorum in eorum detectoribus. Cum monopole crimen multo maius quam electronico ferret, deposita eius ex aliis particulis subatomicis eminere debet.

Quamvis ATLAS recta argumenta monopolorum magneticorum nondum invenerit, eorum analysis LHC notitiae ab 2015-2018 eas massas possibiles et ratem productionis angustare per factorem trium monopoliorum permisit.

Dum investigatio infinita videri potest, physica communitas credit momentum monopolis magnetici inveniendi. Inventio eorum non solum theorias eorum exsistentiae convalesceret, sed missae monopolium etiam inter theorias certantes distinguere possent.

Investigatio chartarum de his inventionibus disserendi submissa est ad Acta High Energy Physicorum et praesto est ut preprint in ArXiv.org.

