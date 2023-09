Tea in medicinalibus proprietatibus et sapore distincta ab antiquis temporibus consumptum est. Eius popularis oritur ex praesentia flavonoids et polyphenolis, quae ad eius proprietates antioxidant et beneficia sanitatis potentiae conferunt. Tea medicandi has compositiones e foliis tea extrahendis involvit, processum qui variis factoribus affici potest, etiam aquam temperiem, tempus medicandi, et etiam materies in vasis tea praeparandis.

Recens studium ab investigatoribus Institutum Technologiae Nagoya (NITech) in Iaponia illustravit partes linitionis super tea ceramica in retentio flavonoidorum catechin. Studium, in Renuntiationibus scientificis divulgatum, impulsum quattuor vitrearum commercialium quae vulgo in tea Iaponicis adhibita sunt, Oribe, Namako, Irabo, et Toumei - in re catechetica, copiosissima in tea viridi flavonoiide perscrutati sunt.

Glaze coatings in tea ceramico ponit imprimis ex mineralibus feldsparis, ut pii, aluminii, sodium, et oxydi calcii, sed etiam species oxydatis metallicae distinctae continent, quae singulares apparentias et texturas dant. Oribe TESTA, exempli gratia, continet oxydatum aeris (Cu) , inde in color viridis venusta , dum Namako TESTA continet cobaltum (Co) oxydi coloris caerulei coloris speciei.

Studium invenit quod glazes in tea ponit significanter quantitatem catechins in tea oxidizing eas minuere, mutato sapore, odore, et sanitatis theanae utilitates. Ambitus huius coloris mutationis et reductionis in catechin concentratio varia secundum rationem TESTA usus est. Processus oxidationis catechinorum thearubiginos brunneo- rem format et theaflavinum rufo-aurantiacum et pigmenta oxydi.

Investigatores explicaverunt species oxydatum metallicum in pulveribus TESTA agere ut catalysts, oxidatio moleculis catechin promovendis. Haec oxidatio processus viridis tea mixtam cum quibusdam tea ceramic mixtam transformare potest in tea nigra, quae in thearubigins et theaflavins dives est.

Hoc studium enucleat electionem materiae TESTA in tea ceramic adhibitis posse signanter afficere unionem compositorum salutarium, sicut catechini, in tea. Intellectus quomodo glazes catechinorum deformitatem labefactum praebet notitias pretiosas ad evolutionem materiae functionis et implicationes habet pro iusto potu et diuturno salutis humanae.

Source: Nagoya Institutum Technologiae