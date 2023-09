Celestron EclipSmart Travel Scope Solaris 50: A Portable et Commodo Solari Telescopio

Celestron EclipSmart Iter Scope Solaris 50 est telescopium solaris ad usum fortuitum et occasionalem destinatum. Offert usque ad 18x magnificationem, id facit specimen ad sunspots servandi. Telescopium in filtro solari permanenti venit, ad observantium salutem ac tollendam necessitatem accessoriis additis. Praecipue ad iter destinatur, cum tripode leve et sacco dorsuali in ornamento comprehenso.

Telescopium lineamenta a 2-inch/50 mm apertura, a 4-inch/360 mm longitudinis focalis, et arx ratio f/7.2. Filtrum vitreum solaris non amovibile occurrit vexillum salutis ISO 12312—2, interclusio ultrarubrum, ultraviolaeum, et 99.99% solis visibilis. Imagines orbis solaris cum minimo colore fimbrias praebet crispas, caeruleo-albas.

Celestron EclipSmart Iter Scope Solaris 50 includit 20mm Kellner eyepieces pro 18x magnificatione et stella diametri pro angulis commodioribus inspiciendis. Monte alt-azimuth fundamentali manuali utitur ad affectum ansa ansa, sed tripodem in ventosis conditionibus non valde firmum est. Commendatur ut firmiore tripode ad intuitum constantiorem.

Super, Celestron EclipSmart Iter Scope Solaris 50 est telescopio solaris opportunus et portatilis ad eclipses-casores et eos, quorum interest in observandis sunspotum observationibus. Eius omnia in uno consilio et facilitate persoluta eam faciunt aptam electionem pro incipientibus et filiis.

Fontes: Celestron EclipSmart Travel Scope solaris 50 review

Imago fidei: Jamie Carter