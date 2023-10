A Coolant Leak in Internationalis Stationis Spatii Disrupts Russian Cosmonauts 'Spacewalk'

Stationis Spatii Internationalis (ISS) minorem incommodum in spatii ambulatione congressi sunt cosmonautae Russicae Oleg Kononenko et Nikolai Chub. Cum effluxum in tergum radiatorem Russiae Nauka laboratorium moduli inspicerent, bulla de improviso refrigerantis emanavit, curas de salute sua suggerentes. cosmonautae statim excedere aream iussi sunt, quamquam postea definitum est coolantn cum suis litibus non convenire.

Ut tuta cosmonauta curent et ne contaminantium in ISS ambitum inducantur, duo spatii ambulationes suas lites et instrumenta abstergunt antequam stationem reintrahant. Accedit spatium procurationis filtrationis additorum mensurarum intra ISS ad tollendam vestigia reliquae refrigerationis.

Haec res notata tertio tempore Leak coolant incidit ex ferramentis Russicis appositis ISS. Priora pinum observatum in Soyuz navicularii mense Decembri anni 2022 et in progressu Russiae 82 onerario mense Februario, quorum utrumque initio impactibus externis tribuebatur. Sed huiusmodi incidentes circa integritatem odio ipsum interrogant.

Quamvis effluo coolant, NASA conservat operationes ISS pergere solito more. Spatium morae ambulationis resectura est, et NASA astronautae adhuc accedant ut extra stationem in proximo futuro audeant.

