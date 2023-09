Nova Avialan Theropod Insights in Early Bird Evolution in Late Jurassic

Theropod avialanum nomine Fujianvenator prodigiosus in Sinis novum 150-million annos natus est inventum, lucem illustrans in primis evolutionibus avium et ecosystem terrestrem late Jurassicum. Avialans sunt clades quae omnes recentes aves includit sed Deinonychus vel Troodon non.

Usque nunc intellectus noster primaevae evolutionis avialanorum limitatur propter defectum fossilium periodi iurassic, praeter Medio-Late Jurassic Yanliao Biota in Sinis septentrionalibus et Solnhofen Limestonum Germanorum. Haec inventa intercapedo inter triginta circiter miliones annorum inter Iurassicam et inter vetustissimas aves cretaceas notas spatiatur. Avialani iurassici cruciales sunt ad explicandam originem evolutionis avium et controversiam phylogeneticam circa earum origines solvendas.

Novus theropodus avialan, Fujianvenator prodigiosus, singularem coniunctionem morphologiarum cum aliis avialans, troodontidis et dromaeosauridibus communicatam exhibet, evolutionem Mosaicam in primo avium evolutione suggerens. Dum forelimb morphologia Fujianvenator adsimilat cum proportione membri avi typici, architectura hindlimb eius distincte insolita est. Crus longus elongatus et aliae notae indicant Fujianvenator in palude quasi ambitu vixisse ut cursor summus velocitatis vel wader longi pedibus, repraesentans antea incognitum angulum oecologicum pro primis avialibus.

Fossilia Fujianvenatoris in Nuper Jurassic Zhenghe Fauna reperta sunt, quae in Fujian Provincia Sinarum sita est. Congregatio vertebrata fossilium in hoc situ inventa includit teleostas, testudines et choristoderes, quae pervestigationes pretiosas praebent in fauna regionali tempore Late Jurassic-Early Cretacea period. In Fauna Zhenghe argumenta faunae terrestris praebet et novas opportunitates praebet ad investigandam oecosystematis iurassicae Late.

Inventio Fujianvenatoris et Zhenghe Fauna scientiam nostram evolutionis avialanae dilatat et diversitatem ecosystem terrestrem iurassicam late. Continua exploratio regionis destinatur ut ulteriores perceptiones detegere possit huius temporis in historia Telluris attrahenti.

